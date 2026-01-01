தெலுங்கானாவில் டிசம்பர் மாதம் மதுபான விற்பனை மூலம் ரூ.5,102 கோடி வசூல்

தினத்தந்தி 1 Jan 2026 9:22 PM IST
48 மணி நேரத்தில் ரூ.727 கோடிக்கு மேல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.

ஐதராபாத்,

தெலுங்கானாவில் மதுபான விற்பனை 2025 டிசம்பரில் இதுவரை இல்லாத உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. டிசம்பர் மாதத்தில் மட்டும் அங்கு மதுபான விற்பனை மூலம் ரூ.5,102 கோடி வசூலாகியுள்ளது. இது வழக்கமான மாதாந்திர சராசரியை விட மிக அதிகமாகும்.

ஆண்டு இறுதி மற்றும் பண்டிகைக் கால விடுமுறையையொட்டி மதுபான விற்பனை அதிகரித்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆண்டின் இறுதி நாளான டிசம்பர் 31 அன்று, மதுபான விற்பனை ரூ.352 கோடியைத் தொட்டது. டிசம்பர் 30 அன்று பதிவான ரூ.375 கோடியுடன் சேர்த்து, 48 மணி நேரத்தில் ரூ.727 கோடிக்கு மேல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

