தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா: அரசு மருத்துவமனையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து 6 பேர் காயம்

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தெலுங்கானா: அரசு மருத்துவமனையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து 6 பேர் காயம்
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ஐதராபாத்,

தெலுங்கானாவில் அரசு மருத்துவமனையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து 6 பேர் காயமடைந்தனர்.

தெலுங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனை உள்ளது. இந்த மருத்துவமனையில் ஏராளமான நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

6 பேர் காயம்

இந்நிலையில், இந்த மருத்துவமனையில் நேற்று மேற்கூரை இடிந்து விழுந்தது. பலகையால் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேற்கூரையின் ஒரு பகுதி திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இந்த சம்பவத்தில் 2 நோயாளிகள், 2 செவிலியர்கள் உள்பட 6 பேர் காயமடைந்தனர். இதையடுத்து, 6 பேருக்கும் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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