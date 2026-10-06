தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்: வாக்குச்சாவடி அருகே சிதறி கிடக்கும் டோக்கன்களால் பரபரப்பு

புதுச்சேரி,
பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலைக்கு இடையே, புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், அங்குள்ள சில வாக்குச்சாவடி மையங்களின் அருகே அரசியல் கட்சிகளின் அடையாள டோக்கன்கள் மர்மமான முறையில் சிதறிக் கிடப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது!
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் இன்று தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. காலையிலிருந்தே வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று, மிக ஆர்வத்துடன் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்து வருகின்றனர். அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடக்காமல் இருக்க வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் நடத்தை விதிகளின்படி, வாக்குச்சாவடி அமைந்திருக்கும் வளாகத்திற்குள் அல்லது அதன் குறிப்பிட்ட தூரத்திற்குள் அரசியல் கட்சியினர் வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் எந்தவொரு ஸ்லிப் அல்லது டோக்கன்களையும் விநியோகிப்பதற்கு தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளது.
இருப்பினும், தட்டாஞ்சாவடியில் உள்ள சில முக்கிய வாக்குச்சாவடிகளின் வெளிப்பகுதியில், அரசியல் கட்சிக்கு சொந்தமானதாக கருதப்படும் டோக்கன்கள் ஆங்காங்கே சிதறி கிடப்பது தெரிய வந்துள்ளது. வாக்காளர்களுக்கு ரகசியமாக விநியோகம் செய்யப்பட்டு, பின்னர் அவை வீசப்பட்டவையா என்ற கோணத்தில் இது தேர்தல் அதிகாரிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வாக்குச்சாவடி அருகே டோக்கன்கள் சிதறி கிடப்பது குறித்து தகவல் அறிந்ததும், தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே தேவையின்றி திரண்டு நின்ற அரசியல் கட்சியினரை அதிகாரிகள் எச்சரித்து அப்புறப்படுத்தினர். மேலும் சிதறிக் கிடந்த டோக்கன்களை உடனடியாக பறிமுதல் செய்து அகற்றிய அதிகாரிகள், தேர்தல் விதிமீறல் தொடர்பாக விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர்.