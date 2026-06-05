உலகை பாதித்துள்ளது எரிசக்தி நெருக்கடி: பிரதமர் மோடி

சூரத்,
குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் ரூ.18,800 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-
நண்பர்களே, உள்ளாட்சித் தேர்தல்களுக்குப் பிறகு நான் முதன்முறையாக சூரத் நகருக்கு வந்துள்ளேன். இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிவிட்டது. நீங்கள் எங்கள் அனைவர் மீதும், குறிப்பாக பாஜக மீதும் தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிகளைப் பொழிந்து வருகிறீர்கள். காலப்போக்கில் இந்த ஆசிகள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன.
இன்று நாட்டில் 'ஆத்மநிர்பர் பாரத்' இயக்கத்தைத் தொடர்ந்து கேலி செய்யும் சில அவநம்பிக்கையாளர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் தேசத்தின் இந்த உறுதியைத் தொடர்ந்து சிறுமைப்படுத்துகிறார்கள். இவர்கள்தான் இந்தியாவை எப்போதுமே பிற நாடுகளைச் சார்ந்திருக்கச் செய்தவர்கள். பிறரைச் சார்ந்திருக்கும் ஒரு நாடு, தனக்கு உண்மையிலேயே தகுதியான வளர்ச்சி உச்சத்தை ஒருபோதும் அடைய முடியாது என்பதை அவர்கள் மறந்துவிடுகிறார்கள்.
குஜராத் மக்கள் காங்கிரஸை ஓரங்கட்டியுள்ளனர், ஆனால் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்கும் இடங்களில்கூட, கட்சியின் தவறான ஆட்சியால் மக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். சமீபத்தில், இமாச்சலப் பிரதேசத்திலும் உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் நடைபெற்றன. அங்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தபோதிலும், அக்கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது. இமாச்சலப் பிரதேச மக்கள் காங்கிரசின் தவறான ஆட்சியை நிராகரித்துள்ளனர். இதற்கு முன்னர், அரியானாவில் நடந்த உள்ளாட்சித் தேர்தல்களிலும் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்தது, மேலும் பஞ்சாப் மக்களும் கட்சிக்கு ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்பியுள்ளனர் "குழப்பங்களுக்கு மத்தியில் வாய்ப்புகளைத் தேடும் காங்கிரஸின் அரசியல் எடுபடாது"
கர்நாடக மக்களிடையே காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தின் மீது பெரும் அதிருப்தி நிலவுகிறது, அதன் காரணமாகவே அக்கட்சி அங்கு தனது முதல்-மந்திரியை மாற்ற வேண்டியிருந்தது.
உலகம் முன்னெப்போதும் இல்லாத சவால்கள் நிறைந்த ஒரு காலகட்டத்தை கடந்து கொண்டிருக்கிறது. சில காலத்திற்கு முன், இந்த ஆண்டு உலகிற்கு ஒரு பேரிடரை சந்திக்கும் வகையில் அமையப்போகிறது என்று நான் கூறியிருந்தேன்.
சமீப காலங்களில், நாம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உலகளாவிய நெருக்கடிகளை கண்டு வருகிறோம்
கொரோனா வைரஸ், போர்கள், தற்போது எரிசக்தி நெருக்கடி.
உலகம் முழுவதும் பெட்ரோல் விலையில் தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படுகின்றன.140 கோடி இந்தியர்களின் கூட்டு முயற்சியால், நாடு இத்தகைய ஒவ்வொரு நெருக்கடியையும் வலிமையுடன் எதிர்கொண்டு வருவது எனக்கு மிகுந்த மனநிறைவை அளிக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.