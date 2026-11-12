புதுச்சேரியில் பிரமாண்ட ரோபோ மூலம் போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு: வாகன ஓட்டிகள் ஆச்சரியம்!

புதுச்சேரி,
புதுச்சேரி வில்லியனூர் பகுதியில் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளிடையே ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் குறித்து போக்குவரத்து போலீசார் பிரமாண்ட ரோபோ வேடமிட்டு நூதன முறையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
புதுச்சேரியில் சாலை விபத்துகளைத் தடுக்கவும், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிவதை உறுதி செய்யவும் போக்குவரத்து போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். வழக்கமான வாகன சோதனைகள் மற்றும் அபராதம் விதிப்பதைத் தாண்டி, பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த போலீசார் திட்டமிட்டனர்.
இதன்படி, இன்று (வியாழக்கிழமை) வில்லியனூர் முக்கிய சந்திப்பில் பிரமாண்ட ரோபோ உருவம் கொண்ட உடையணிந்த நபர் ஒருவர், போக்குவரத்து போலீசாருடன் இணைந்து சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வில் ஈடுபட்டார். சாலையில் வந்த வாகன ஓட்டிகளை வழிமறித்த அந்த ரோபோ, ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்தவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியதுடன், ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களைப் பாராட்டியது.
போக்குவரத்து போலீசாரின் இந்த நூதன முயற்சியை சாலையில் சென்ற பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து ரசித்தனர். பலர் தங்களது செல்போன்களில் இந்த நிகழ்வைப் படம்பிடித்த நிலையில், இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகின்றன.