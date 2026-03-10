தேசிய செய்திகள்

அருணாச்சலபிரதேசம்: பள்ளத்தாக்கில் வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்து: ராணுவ வீரர்கள் 2 பேர் பலி

விபத்தில் ராணுவ வீரர் படுகாயமடைந்தார்.
அருணாச்சலபிரதேசம்: பள்ளத்தாக்கில் வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்து: ராணுவ வீரர்கள் 2 பேர் பலி
Published on

இட்டாநகர்,

அருணாச்சலபிரதேச மாநிலம் அப்பர் சுபன்சிரி மாவட்டம் கெலொமாவில் இருந்து டக்சிங் பகுதிக்கு கடந்த 7ம் தேதி ராணுவ வாகனம் சென்றுகொண்டிருந்தது. அந்த வாகனத்தில் 3 வீரர்கள் பயணம் செய்தனர்.

சீன எல்லை அருகே ரெட்டி கிராமம் என்ற கிராமத்தில் மலைப்பாங்கான பகுதியில் ராணுவ வாகனம் சென்றுகொண்டிருந்தது. அப்போது டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் 2 ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர். மேலும், ஒரு ராணுவ வீரர் படுகாயமடைந்தார். விபத்து குறித்து தகவலறிந்த பாதுகாப்புப்படையினர் விரைந்து சென்று காயமடைந்த ராணுவ வீரரை மீட்டனர். இந்த விபத்து குறித்து பாதுகாப்புப்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

விபத்து
Accident
ராணுவம்
Army
Arunachal Pradesh
அருணாச்சலபிரதேசம்

