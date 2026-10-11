தேசிய செய்திகள்

ஜார்க்கண்ட்: இரும்பு உருக்கு ஆலையில் வாயுக்கசிவு - 2 பேர் உயிரிழப்பு

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாராணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஜார்க்கண்ட்: இரும்பு உருக்கு ஆலையில் வாயுக்கசிவு - 2 பேர் உயிரிழப்பு
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ராஞ்சி,

ஜார்க்கண்ட்டில் இரும்பு உருக்கு ஆலையில் ஏற்பட்ட வாயுக்கசிவில் 2 பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பொகாரோ மாவட்டத்தில் வேதாந்தா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இரும்பு உருக்கு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த இரும்பு உருக்கு ஆலையில் இன்று ஊழியர்கள் வழக்கம்போல் வேலை செய்துகொண்டிருந்தனர்.

2 பேர் உயிரிழப்பு

அப்போது இரும்பு உருக்கு ஆலையில் வாயுக்கசிவு ஏற்பட்டது. இந்த வாயுவை சுவாசித்த 2 ஊழியர்கள் மயக்கமடைந்தனர். இதையடுத்து இருவரையும் மீட்ட சக ஊழியர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு இருவரையும் பரிசோதித்த டாக்டர்கள், இருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாராணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Jharkhand
ஜார்க்கண்ட்
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Daily Thanthi
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