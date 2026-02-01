மத்திய பட்ஜெட் 2026-2027: எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடு?

புதுடெல்லி,
2026-27 நிதி ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்தார். நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்த 9-வது பட்ஜெட் இதுவாகும். இந்த பட்ஜெட்டில் எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. என்ற விவரங்களை பார்க்கலாம்.
போக்குவரத்து – ₹5,98,520 கோடி
பாதுகாப்பு – ₹5,94,585 கோடி
கிராமப்புற வளர்ச்சி – ₹2,73,108 கோடி
உள்துறை – ₹2,55,234 கோடி
வேளாண்மை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடுகள் – ₹1,62,671 கோடி
கல்வி – ₹1,39,289 கோடி
எரிசக்தி – ₹1,09,029 கோடி
சுகாதாரம் – ₹1,04,599 கோடி
நகர்ப்புற வளர்ச்சி – ₹85,522 கோடி
தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு – ₹74,560 கோடி
வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் – ₹70,296 கோடி
சமூக நலன் – ₹62,362 கோடி
அறிவியல் துறைகள் – ₹55,756 கோடி
வரி நிர்வாகம் – ₹45,500 கோடி
வெளியுறவு – ₹22,119 கோடி
நிதி – ₹20,649 கோடி
வடகிழக்கு பிராந்திய வளர்ச்சி – ₹6,812 கோடி