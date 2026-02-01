மத்திய பட்ஜெட் 2026 - 27 : ஒரு ரூபாயில் வரவு செலவு எவ்வளவு?

2026-27 நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு ரூபாயில் வரவு செலவு பற்றிய விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதுபற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:
நிறுவன வரி - 18 சதவீதம்
வருமான வரி - 21 சதவீதம்
சுங்க வரி - 4 சதவீதம்
மத்திய கலால் வரி - 6 சதவீதம்
கடன் மற்றும் பொறுப்புகள் - 24 சதவீதம்
கடன் அல்லாத மூலதன வரவுகள் - 2 சதவீதம்
வரி அல்லாத வருவாய் - 10 சதவீதம்
ஜிஎஸ்டி மற்றும் பிற வரிகள் - 15 சதவீதம்
மாநிலங்களின் வரிப் பங்கு - 22 சதவீதம்
நிதி ஆணையம் மற்றும் பிற மானியங்கள் - 7 சதவீதம்
மத்திய அரசு நிதியுதவித் திட்டம் - 8 சதவீதம்
வட்டி செலுத்துதல் - 20 சதவீதம்
மற்ற செலவினங்கள் - 7 சதவீதம்
குடிமைப் பணி ஓய்வூதியம் - 2 சதவீதம்
மத்தியத் துறை திட்டம் - 17 சதவீதம்
முக்கிய மானியங்கள் - 6 சதவீதம்
பாதுகாப்பு - 11 சதவீதம்