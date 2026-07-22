தேசிய செய்திகள்

அமெரிக்காவில் படிக்கும் மத்திய கல்வி மந்திரியின் மகள் - விமர்சனங்கள் அதிகமான நிலையில் இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து வெளியேறினார்

தர்மேந்திர பிரதானின் மகள் நைமிஷா பிரதான் அமெரிக்காவில் உயர்கல்வி படித்து வருவது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
அமெரிக்காவில் படிக்கும் மத்திய கல்வி மந்திரியின் மகள் - விமர்சனங்கள் அதிகமான நிலையில் இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து வெளியேறினார்
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புதுடெல்லி,

'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாகவும், 'நீட்' தேர்வு தோல்வி காரணமாக மாணவர்கள் தற்கொலை செய்தது போன்றவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

இதற்கிடையில், நேற்று முன்தினம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி நடத்தினர். இந்த பேரணியில் நாடு முழுவதும் இருந்து பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர். இவர்களை தடுக்க பல இடங்களில் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டன. ஆனாலும் கூட்டம் கட்டுப்படுத்த முடியாதபடி இருந்ததால் தடியடியும், கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளும் வீசப்பட்டன. பதிலுக்கு போலீசார் மீது கல்வீச்சும் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.

போலீசார் நடத்திய தடியடியில் பல இளைஞர்கள் காயம் அடைந்தனர். அவர்கள் நாடாளுமன்றம் அருகே உள்ள ஆர்.எம்.எஸ். ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மாணவர்களும், இளைஞர்களும் தாக்கப்பட்ட இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் இதனை பெரிதாக எடுத்தன. காங்கிரஸ் கட்சியும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதிலும் இருந்து டெல்லியில் இளைஞர்கள் குவிவதால், டெல்லியில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

இந்த சூழலில், மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதானின் மகள் நைமிஷா பிரதான் அமெரிக்காவில் உயர்கல்வி படித்து வருவது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. இந்தியாவின் கல்வி மந்திரியின் மகள் அமெரிக்காவில் படிப்பது ஏன்? என்று பலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இந்தியாவில் வினாத்தாள் கசிவு, தேர்வுகளில் குளறுபடி என பல்வேறு பிரச்சினைகள் நிலவி வரும் சூழலில், நைமிஷா பிரதானின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஏராளமானோர் கமெண்ட் செய்து அவரை விமர்சிக்கத் தொடங்கினர்.

இந்நிலையில் நைமிஷா பிரதான் தனது கணக்கை டீ-ஆக்டிவேட் செய்துவிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார். விமர்சனங்கள் அதிகமானதால் அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் அரசியல்வாதிகளின் உறவினர்களை இதுபோல் சமூக வலைதளங்களில் விமர்சிப்பது சரியா? என பலர் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

அமெரிக்கா
America
தர்மேந்திர பிரதான்
Dharmendra Pradhan
கல்வி மந்திரி
Education Minister
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