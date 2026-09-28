தேசிய செய்திகள்

யு.பி.ஐ. பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம்: இடைக்காலத் தடை விதிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு மறுப்பு

புதிய கட்டண நடைமுறையை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்தது.
சுப்ரீம் கோர்ட்டு
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புதுடெல்லி,

ரூ.2,ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குறிப்பிட்ட யு.பி.ஐ. வணிகப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4 சதவீதம் வரை வணிகக் கட்டணம் (MDR) விதிக்கும் புதிய நடைமுறைக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு மறுத்துள்ளது.

இந்த புதிய கட்டண நடைமுறையை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, புதிய நடைமுறையின் சட்டப்பூர்வத் தன்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

4 வாரங்களில் பதில்

இந்த வழக்கில் மத்திய அரசு, ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் தேசிய பணப்பரிவர்த்தனை கழகம் (NPCI) ஆகியவற்றுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக 4 வாரங்களுக்குள் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதனிடையே, ரூ.2,000-க்கு மேற்பட்ட குறிப்பிட்ட நபர்-வணிகர் (P2M) யு.பி.ஐ. பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.4 சதவீத MDR விதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது. ரூ.75,000 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு இந்தக் கட்டணம் அதிகபட்சமாக ரூ.300-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாடிக்கையாளர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது

இந்த MDR கட்டணம் வாடிக்கையாளர்களிடம் நேரடியாக வசூலிக்கப்படாது என்றும், வணிகர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் கட்டணமாக இருக்கும் என்றும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. ரூ.2,000 வரை நடைபெறும் வணிகப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்ந்து கட்டணமின்றி இருக்கும். அதேபோல், நபர்-நபர் (P2P) யு.பி.ஐ. பரிவர்த்தனைகளுக்கும் கட்டணம் இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், புதிய MDR நடைமுறையின் சட்டப்பூர்வத் தன்மை தொடர்பான கேள்விகள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் எழுப்பப்பட்டுள்ளதால், அடுத்தகட்ட விசாரணை முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

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சுப்ரீம் கோர்ட்டு
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Daily Thanthi
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