மத்திய கிழக்கில் அதிகரிக்கும் தாக்குதல்.. 400-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய விமானங்கள் இன்று ரத்து - பயணிகள் அதிர்ச்சி

இன்று (மார்ச் 1ம் தேதி) மட்டும் 400-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புதுடெல்லி,

ஈரான் மீது இஸ்ரேல், அமெரிக்கா நேற்று அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியது. ஈரானின் அணு சக்தி மையங்கள், அணு சக்தி உள்கட்டமைப்புகள், ராணுவ தளங்கள் என பல்வேறு பகுதிகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் மீதும் மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் மீதும் ஈரான் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

ஈரான் மற்றும் மத்திய கிழக்கின் சில பகுதிகளில் வான்வெளி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, நேற்று (பிப்ரவரி 28ம் தேதி) உள்நாட்டு விமான நிறுவனங்களின் 410 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இன்று (மார்ச் 1-ம் தேதி) 444 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்றுவதை உறுதி செய்வதற்காக விமான நிறுவனங்களுடன் DGCA நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்பைப் பேணி வருகிறது. விமான நிலையத்திற்குச் செல்வதற்கு முன், பயணிகள் அந்தந்த விமான நிறுவனங்களுடன் தங்கள் விமான நிலையை சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

சாத்தியமான திசைதிருப்பல்களை நிர்வகிக்கவும், தடையற்ற பயணிகள் வசதியை உறுதி செய்யவும் முக்கிய விமான நிலையங்கள் செயல்பாட்டு விழிப்புடன் உள்ளன. பயணிகள் உதவி, விமான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் முனைய கூட்ட மேலாண்மை ஆகியவை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்படுகின்றன, மூத்த அதிகாரிகள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அமைச்சகத்தின் பயணிகள் உதவி கட்டுப்பாட்டு அறை (PACR) பயணிகளின் கவலைகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து, உடனடி தீர்வுக்கு உதவி வருகிறது. பிப்ரவரி 28 அன்று, ஏர்சேவா 216 குறைகளைப் பதிவு செய்தது, அதே காலகட்டத்தில் 105 குறைகள் தீர்க்கப்பட்டன, பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்குத் தேவையான ஆதரவை உறுதி செய்தது.

பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளை ஒழுங்காக கையாளுவதையும், சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பயணிகளுக்கும் சரியான நேரத்தில் உதவி செய்வதையும் உறுதிசெய்ய அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரான் - இஸ்ரேல் மோதல் காரணமாக 400-க்கும் மேற்பட்ட இந்திய விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பயணிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம்

