தேசிய செய்திகள்

திடீரென மயங்கி விழுந்த உ.பி. காங்கிரஸ் தலைவர் - மருத்துவமனையில் அனுமதி

மருத்துவமனையில் அஜய் ராய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
Published on

லக்னோ,

உத்தரபிரதேச காங்கிரஸ் தலைவர் அஜய் ராய் (வயது 56). இவர் 5 முறை எம்.எல்.ஏ.வாக செயல்பட்டுள்ளார். இவர் கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாரணாசி தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக களமிறங்கிய பிரதமர் மோடியை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.

இந்நிலையில், அஜய் ராய்க்கு நேற்று திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. லக்னோவில் உள்ள வீட்டில் இருந்தபோது நேற்று மாலை 6 மணியளவில் அஜய் ராய் திடீரென மயங்கி விழுந்தார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர் அவரை மீட்டு உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

மருத்துவமனையில் அஜய் ராய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தற்போது அவர் நலமுடன் உள்ளதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Uttar Pradesh
உத்தரபிரதேசம்
காங்கிரஸ்
Congress
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com