உத்தரப் பிரதேசம்: தம்பியை 150 முறை கன்னத்தில் அறைந்த அண்ணன்!

லக்னோ,
உத்தரப் பிரதேசம் மாநிலம் ஹார்டோயில் பாம்பு கடித்த தனது தம்பி மயங்கி உயிரிழப்பதைத் தடுக்க, ஆஸ்பத்திரிக்குச் செல்லும் வழிநெடுகிலும் அவரது கன்னத்தில் தொடர்ந்து அறைந்து அண்ணன் காப்பாற்றினார்.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஹார்டோய் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வாலிபர் ஒருவரை விஷப்பாம்பு கடித்தது. உடனடியாக அவர் அருகில் உள்ள அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. எனினும், அவரது நிலைமை மோசமடைந்ததால், மேல் சிகிச்சைக்காக மாவட்ட அரசு பொது ஆஸ்பத்திரிக்கு மாற்ற பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.
மேல் சிகிச்சைக்கு அழைத்துச் செல்லும்போது, "நோயாளி எக்காரணம் கொண்டும் மயங்கிவிடக் கூடாது, அவரைத் தூங்கவிடாமல் விழிப்புடன் வைத்திருக்க வேண்டும்" என்று அவரது அண்ணனிடம் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். நச்சுத்தன்மை காரணமாக நோயாளி தூங்கினால் கோமா நிலைக்குச் செல்லவோ அல்லது உயிர் பிரியவோ வாய்ப்பு இருந்ததால் இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
ஆஸ்பத்திரிக்குச் செல்லும் வழியில் தம்பி மெல்ல மெல்ல கண்களை மூடி மயங்கத் தொடங்கினார். இதனால் பதற்றமடைந்த அண்ணன், தம்பியை விழித்திருக்க வைக்க ஒரு கடினமான முடிவை எடுத்தார். ஆம்புலன்ஸில் தம்பியின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு, அவரது பெயரைச் சொல்லி கூப்பிட்டவாறே கன்னத்தில் தொடர்ந்து அறைந்து கொண்டே இருந்தார். ஆஸ்பத்திரிக்குச் சென்று சேரும் வரை சுமார் 150-க்கும் மேற்பட்ட முறை அவர் தனது தம்பியின் கன்னத்தில் அறைந்து, அவரை மயக்க நிலைக்குச் செல்லாமல் தடுத்தார்.
மாவட்ட ஆஸ்பத்திரியை அடைந்ததும், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த வாலிபருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்தனர். தற்போது அவர் ஆபத்தான கட்டத்தைத் தாண்டி, நலம் பெற்று வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். "சரியான நேரத்தில் தம்பியைத் தூங்கவிடாமல் விழிப்புடன் வைத்திருந்த அண்ணனின் துரிதமான செயலே அவரது உயிரைக் காப்பாற்றியுள்ளது" என்று மருத்துவர்களும், அங்கு கூடி இருந்த பொதுமக்களும் அண்ணனின் பாசப் போராட்டத்தைப் பாராட்டினர்.