தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசம்: வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி

இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
உத்தரபிரதேசம்: வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி
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லக்னோ,

உத்தரபிரதேசத்தில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் சீதாபூர் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. கனமழை காரணமாக அப்பகுதியில் உள்ள பல்வேறு ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

வெள்ளம் - 3 பேர் பலி

இந்நிலையில், அம்மாவட்டத்தின் சரையா மசூட்பூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுரேந்திர சவுகான் (வயது 40). இவரது மகன் சவுரவ் (வயது 13), உறவுக்கார சிறுவன் சோபித் (வயது 17). இவர்கள் 3 பேரும் இன்று கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள ஷக்கு ஆற்றை பார்வையிட சென்றனர். அப்போது, ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய 3 பேரும் அடித்து செல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட 3 பேரும் உயிரிழந்தனர்.

தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற மீட்புக்குழுவினர் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லபட்ட 3 பேரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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வெள்ளம்
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Daily Thanthi
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