மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நிறைவு: 11 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்

புதுடெல்லி,
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நடைபெற்று வந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்தது.
கடந்த மாதம் ஜூலை 20ம் தேதி துவங்கிய நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் அமளி துமளியுடன் நிறைவு பெற்றது. டெல்லி போராட்டத்தில் இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி சம்பவம், ராமர் கோவில் அறக்கட்டளை நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை எழுப்பி, இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவையில் செயல்பாடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன.
கூட்டத்தொடர் முழுவதும் எதிர்க்கட்சிகள் விவாதங்களில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா பலமுறை வேண்டுகோள் விடுத்தபோதிலும், அவர்கள் தங்களது போராட்டத்தைத் தொடர்ந்தனர். இதனால் அவையின் நடவடிக்கைகள் அடிக்கடி ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
இந்த கூட்டத்தொடரில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு (நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை) திருத்த மசோதா, பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவு திருத்த மசோதா, தேசிய கவுரவ அவமதிப்புத் தடுப்பு திருத்த மசோதா, பொதுத் தேர்வுகள் (முறையற்ற வழிமுறைகளைத் தடுத்தல்) திருத்த மசோதா உள்பட 12 மசோதாக்கள் இரு அவைகளிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில், இந்தியப் புள்ளிவிவரக் கழக மசோதாவைத் தவிர, மற்ற 11 மசோதாக்களும் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இந்தநிலையில், நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் உறுப்பினர்கள் 'வந்தே மாதரம்' பாடலைப் பாடி நிகழ்வுகளை நிறைவு செய்ததோடு, மக்களவை காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டது, பிரதமர் மோடியும் அவையில் உடனிருந்தார்.
கூட்டத்தொடர் முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை மந்திரி கிரண் ரிஜிஜு கூறியதாவது:
இரு அவைகளிலும் ஏற்பட்ட இடையூறுகள் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகளை கடுமையாக பாதித்தன.
பணிசார்ந்த விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை, இது மிகவும் வெற்றிகரமான கூட்டத்தொடராக இருந்தது. நாங்கள் மொத்தம் 12 மசோதாக்களை நிறைவேற்றினோம். இருப்பினும், விவாதம் மற்றும் கலந்துரையாடலைப் பொறுத்தவரை, அது அந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக அமையவில்லை.
ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த நேரத்துடன் ஒப்பிடுகையில், மக்களவையின் செயல்பாடு 19 சதவீதம், மாநிலங்களவையின் செயல்பாடு 39 சதவீத ஆகும். எதிர்க்கட்சிகள் செய்த இடையூறுகள் அவையின் செயல்பாடுகளை சீர்குலைத்ததுடன், அவ்வப்போது வெளிநடப்பும் செய்தன. இருப்பினும், ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் எம்பிக்களும், சில எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் விவாதங்களில் தொடர்ந்து பங்கேற்றனர்.
இந்தக் கூட்டத்தொடரின் போது மக்களவையில் ஒரே ஒரு மசோதா மீது மட்டுமே முழுமையான விவாதம் நடைபெற்றது. தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவைத் தடுப்பதையும், முறைகேடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட இந்த மசோதா குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் முழுமையாக விவாதிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.