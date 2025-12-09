வேறு வேறு வீட்டில் இருப்பதால் நாம் சொந்தம் இல்லையா? புதுவையில் விஜய் பேச்சு
விஜய் வருகை தந்த நிலையில் கூட்டம் இல்லாததால், பாஸ் இல்லாதவர்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
புதுவை,
புதுவை உப்பளம் துறைமுக வளாகத்தில் இன்று தவெக பொதுக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்தப் பொதுக் கூட்டத்துக்கு காலை முதல் தொண்டர்கள் வரத் தொடங்கினர். பொதுக்கூட்டத்தில் 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டு, கியூஆர் கோடுடன் கூடிய பாஸ் வழங்கப்பட்டது. எனினும் பாஸ் இல்லாத தொண்டர்கள் அதிக அளவில் கூடினர்.
இதனால் போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர். கூட்டத்தில் பங்கேற்க சென்னை பனையூர் இல்லத்தில் இருந்து கார் மூலமாக புதுவைக்கு விஜய் வருகை தந்தார். சுமார் 10.30 மணியளவில் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு விஜய் வருகை தந்தார். புஸ்சி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா பேசிய பிறகு விஜய் தனது உரையை தொடங்கினார். விஜய் பேசியதன் விவரம் வருமாறு: தமிழ்நாடும் புதுவையும் வேறு வேறாக இருந்தாலும் நாம் எல்லாரும் ஒன்றுதான். தமிழ்நாடு தனி, புதுவை தனி என மத்திய அரசு நினைக்கும். மகாகவி பாரதியாரும், பாரதிதாசனும் பிறந்த மண் புதுச்சேரி” இவ்வாறு அவர் பேசி வருகிறார்.