ஜனநாயகத்தின் மூலம் பதிலடி கொடுப்போம் - மம்தா பானர்ஜி

புதுடெல்லி,
புது டெல்லியில் ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தியா கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா பானர்ஜி,
இந்த எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையால் மேற்கு வங்காளம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம். உயிரைக் கொடுத்தாவது போராடுவோம், ஆனால் ஒருபோதும் அடிபணிய மாட்டோம்.
பாஜகவினர் எங்கள் வங்காளத்தை சுரண்டி வருகின்றனர். நாங்கள் ஜனநாயகத்தைக் காப்பாற்றி, அதை மீண்டும் மீட்டெடுப்போம். அரசியலின் மூலமாகவும், ஜனநாயகத்தின் மூலமாகவும் நாங்கள் பதிலடி கொடுப்போம். நாங்கள் தொடர்ந்து போராடுவோம்” என்று அவர் கூறினார்.
சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் பேசுகையில்,
“உத்தரப் பிரதேசத்திலிருந்து வந்தவர்கள், அதே உத்தரப் பிரதேசத்திலிருந்தே வெளியேற்றப்படுவார்கள். எப்படி வரவேற்க வேண்டும், எப்படி வழியனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பது உத்தரப் பிரதேச மக்களுக்கு நன்றாகத் தெரியும். 2027-ல் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் வழியனுப்புதல் எப்படி இருக்குமென்றால், அதன் பிறகு பாஜகவும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் மீண்டும் ஒருபோதும் அதிகாரத்திற்கு வர முடியாது.
இன்று, ராம்லீலா மைதானம் ஜனநாயகத்தில் பெருகும் மக்களின் ஆதரவும், புரட்சிகரமான முழக்கங்களும் எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்பதற்கான சான்றாகும். தங்களை ‘அங்கதனின் அசையாத கால்’ என்று கூறிக்கொண்டவர்களுக்கு, இப்போது நிற்பதற்கு இடமே இல்லை.
காசி மக்கள் அவர்களுக்கு ‘இரட்டை பூஜ்ஜியத்தை’ பரிசளித்துள்ளனர். பொதுமக்கள் மத்தியில் தங்களால் வெற்றி பெற முடியாது என்பது பாஜகவுக்குத் தெரியும். அதனால்தான் அவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலமாக தங்கள் சதித்திட்டங்களைத் தீட்டுகிறார்கள்” என்று கூறினார்.