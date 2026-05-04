மேற்கு வங்காளம்: கொடூர கொலையான மருத்துவ மாணவியின் தாயார் 56 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை

கொல்கத்தா
மேற்கு வங்காளத்தின் கொல்கத்தா நகரில் ஆர்.ஜி. கர் மருத்துவ கல்லூரியில், 31 வயது முதுநிலை பயிற்சி மருத்துவ மாணவி ஒருவர், மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கருத்தரங்க அறையில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டில் இரவு பணியில் இருந்தபோது பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு, கொடூர வகையில் கொலை செய்யப்பட்டார்.
நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தில், பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு நீதி வேண்டும் என வலியுறுத்தி மருத்துவர்கள் பல நாட்களாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த வழக்கு விசாரணையில் போலீசாரின் செயல்பாடுகளில் அதிருப்தி அடைந்த கொல்கத்தா ஐகோர்ட்டு, பின்னர் சி.பி.ஐ.க்கு வழக்கை மாற்றி உத்தரவிட்டது. இதன்பின்பு, வழக்கில் பல தனிநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில், மேற்கு வங்காளத்தின் பதவிக்காலம் மே 7-ந்தேதியுடன் முடிவடைய உள்ள சூழலில், இதனை முன்னிட்டு, மேற்கு வங்காளத்தில் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது. இதன்படி, ஏப்ரல் 23-ந்தேதி முதல் கட்ட தேர்தலும், 29-ந்தேதி 2-ம் கட்ட தேர்தலும் நடத்தப்பட்டது.
இதில், மருத்துவ மாணவியின் தாயார் ரத்னா தேப்நாத், பா.ஜ.க. சார்பில் பனிஹாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு உள்ளார். முன்னாள் மத்திய மந்திரி ஸ்மிரிதி இரானி முன்னிலையில் கடந்த ஏப்ரல் 9-ந்தேதி இதற்கான வேட்புமனுவை அவர் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில், ரத்னா தேப்நாத் 56 ஆயிரம் வாக்குகள் முன்னிலை பெற்றுள்ளார். இதேபோன்று, மேற்கு வங்காளத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரசை வீழ்த்தி பா.ஜ.க. ஆட்சியமைப்பதற்கான சூழல் காணப்படுகிறது. அக்கட்சி 200 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.