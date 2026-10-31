என்.வி.எஸ்-03 செயற்கை கோளின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன? இஸ்ரோ தலைவர் விளக்கம்

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ, உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன வழிகாட்டுதல் செயற்கைக்கோளான 'என்.வி.எஸ் - 03' செயற்கைக் கோளை சுமந்துகொண்டு, ஜி.எஸ்.எல்.வி - எப்18 ராக்கெட், இரவு 11.51 மணிக்கு, விண்ணில் வெற்றிகரமாகச் சீறிப்பாய்ந்தது. திட்டமிட்டபடி பயணித்த செயற்கைக்கோள், நிர்ணயிக்கப்பட்ட புவி வட்டப்பாதையில் மிகத் துல்லியமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது. இதுகுறித்து இஸ்ரோ தலைவர் வி.நாராயணன் கூறியதாவது:-
திட்டமிட்ட இலக்கில் நிலைநிறுத்தியதன் மூலம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு வழிகாட்டுதல் சேவைகள் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தியா முழுவதிலும், நாட்டின் எல்லைகளுக்கு அப்பால் சுமார் 1,500 கிலோமீட்டர் வரையிலான பகுதிகளிலும் சேவைகளை வழங்கும் வகையில் என்.வி.எஸ்-03 செயற்கைக்கோள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைப் போக்குவரத்து, கடல்சார் செயல்பாடுகள், அவசரகால உதவிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இந்த செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டுதல் சேவைகளுக்கு முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
இந்த ஏவுதல் வெற்றியடைந்த நிலையில் ஓரிரு நாட்களில் இந்த செயற்கைக்கோள் செயல்பாட்டுக்கு வரும். தற்போது, ஜி.எஸ்.எல்.வி.-எப் 18 ராக்கெட் இந்தச் செயற்கைக்கோளை முதலில் 'புவி ஒத்தி சைவு பரிமாற்ற சுற்றுப்பாதையில்' செலுத்தியுள்ளது. அதன்பின்னர், செயற்கைக் கோளில் உள்ள சொந்த என்ஜின்கள் இயக்கப்பட்டு, அது தனது இறுதி இலக்கான புவி ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதையில் குறிப்பிட்ட நிலைக்கு 32.5 டிகிரி கிழக்கு /111.75 டிகிரி கிழக்கு) கொண்டு செல்லப்படும். அதற்கு பிறகு இந்தியாவின் உள் நாட்டு செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டுதல் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய முன்னேற்றமாக அமையும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.