தேசிய செய்திகள்

ராமர் கோவில் நன்கொடை ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருப்பது ஏன்? - பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி

கோடிக்கணக்கான பக்தர்களிடம் திரட்டப்பட்ட பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது என ஜெய்ராம் ரமேஷ் கூறியுள்ளார்.
ராமர் கோவில் நன்கொடை ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருப்பது ஏன்? - பிரதமருக்கு காங்கிரஸ் கேள்வி
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புதுடெல்லி,

ராமர் கோவில் நன்கொடை ஊழலுக்கு உடந்தையாக இருப்பது ஏன்? என பிரதமர் மோடியிடம் காங்கிரஸ் கட்சி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. இது தொடர்பாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தனது 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

“அயோத்தி ராமர் கோவில் காணிக்கை பணம் மட்டும் திருடு போகவில்லை. கோவில் கட்ட நாடு முழுவதும் கோடிக்கணக்கான பக்தர்களிடம் திரட்டப்பட்ட பணமும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பியபோதிலும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. கடந்த 2021-ம் ஆண்டு மார்ச் 18-ந் தேதி இரவு 7.10 மணிக்கு குசும் பதக் என்பவரி டம் இருந்து அன்சாரி, திவாரி ஆகியோர் ரூ.2 கோடிக்கு ஒரு நிலம் வாங்கினர். அடுத்த 5 நிமிடங்களில், அதே நிலத்தை சம்பத்ராய் மூலமாக ரூ.18 கோடியே 50 லட்சத்துக்கு ராமர் கோவில் அறக்கட்டளை வாங்கி உள்ளது.

வெறும் 5 நிமிடத்தில் 82.5 சதவீத விலை உயர்வை எப்படி அனுமதித்தனர்? இது அப்பட்டமான கொள்ளை. 5 ஆண்டுகளாகியும் விசாரணை அறிக்கை வெளியிடப்படவில்லை. பிரதமர் மோடியின் கண்எதிரில் இந்த கொள்ளை நடந்தும், அவர் மறைமுக ஒப்புதல் அளித்து, இந்த பாவத்துக்கு உடந்தையாக இருப்பது ஏன்?”

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

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Daily Thanthi
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