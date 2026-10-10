விமானி ஸ்மித் மச்சாரின் உருவத்தை டாட்டூவாக வரைந்து வரும் குஜராத் பெண்கள்!

காந்தி நகர்,
நடுவானில் 174 பயணிகளின் உயிரைக் காத்த ‘பிளை துபாய்’ விமானிக்கு, குஜராத் பெண்கள் தங்களது உடலில் டாட்டூ வரைந்து வித்யாசமான முறையில் நவராத்திரி வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
குஜராத்தில் நவராத்திரி மற்றும் கார்பா நடனக் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளன. வழக்கமாக இந்த விழாவின் போது இளைஞர்களும், இளம் பெண்களும் தங்களது கைகள் மற்றும் முதுகுப் பகுதியில் விதவிதமான தீம்களில் தற்காலிக டாட்டூக்களை வரைவது வழக்கம். ஆனால், இந்த ஆண்டு அகமதாபாத் பெண்கள் சினிமா பிரபலங்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் படங்களைத் தவிர்த்து, நடுவானில் வீர தீர செயல் புரிந்த இந்திய விமானி கேப்டன் ஸ்மித் மச்சாரின் முகத்தை டாட்டூவாக வரைந்து அசத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த மாதம் 30-ந்தேதி அன்று, துபாயில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகருக்கு சென்ற ‘பிளை துபாய்’ (FZ1073) விமானத்தை குஜராத்தைச் சேர்ந்த கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார் இயக்கினார். அப்போது, அந்த விமானத்தின் துணை விமானி திடீரென கேப்டன் ஸ்மித்தை கத்தியால் தாக்கி, விமானத்தை மோதச் செய்ய முயன்றார். படுகாயமடைந்த நிலையிலும், சாமர்த்தியமாக செயல்பட்ட கேப்டன் ஸ்மித் மச்சார், துணை விமானியைக் கட்டுப்படுத்தி 174 பயணிகளின் உயிரையும், விமானத்தையும் பத்திரமாக காப்பாற்றினார்.
இவரது இந்த துணிச்சலான செயலைப் பாராட்டி, குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் அவருக்கு மாநில அரசின் உயரிய விருதான 'விசிஷ்ட் குஜராத் கரிமா புரஸ்கார்' விருது மற்றும் ரூ. 25 லட்சம் ரொக்கப் பரிசையும் அறிவித்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, நாட்டின் உண்மையான நாயகனைக் கவுரவிக்கும் வகையில், குஜராத் பெண்கள் தங்களது முதுகில் கேப்டன் ஸ்மித்தின் முகம் மற்றும் பெயரை டாட்டூவாக வரைந்து கொண்டு கார்பா நடனமாடி வருகின்றனர். இந்த டாட்டூக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.