‘குழப்பம் நிறைந்த உலகில் அமைதியை கண்டறிய யோகா உதவுகிறது’ - தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த்

புதுடெல்லி,
12-வது சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு, டெல்லியில் உள்ள சுப்ரீம் கோர்ட்டு நிர்வாக கட்டிட வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் பங்கேற்று யோகா பயிற்சி செய்தார். பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது அவர் கூறியதாவது;-
“சர்வதேச யோகா தினத்தின்போது நாம் உண்மையில் இந்திய பாரம்பரியத்தின் ஒரு உள்ளார்ந்த அம்சத்தை கொண்டாடுகிறோம். பல நூற்றாண்டுகளாக, உண்மையான நல்வாழ்வு என்பது வெறும் உடல் தகுதியைப் பற்றியது மட்டுமல்ல என்பதை நமது நாகரிகம் வலியுறுத்தி வருகிறது.
அது மனம், உடல் மற்றும் ஆன்மா ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒரு இணக்கமான ஒருங்கிணைப்பைப் பற்றியது. யோகா அந்தத் தத்துவத்திற்கான ஒரு நடைமுறை வாகனமாகும்; குழப்பம் நிறைந்த இந்த உலகில் அமைதியைக் கண்டறிய யோகா உதவுகிறது.
நமது அன்றாட வாழ்வில், நாம் அதிக அளவிலான வேலைகள், கடினமான காலக்கெடு மற்றும் தொடர்ச்சியான அழுத்தம் ஆகியவற்றை சமாளிக்கிறோம். இந்த சூழல் நமது மனத் தெளிவையும், உடல் வலிமையையும் பாதிக்கிறது.
யோகா பயிற்சி செய்வதற்கு உடலில் நெகிழ்வுத்தன்மை அல்லது பல மணிநேர ஓய்வு நேரம் தேவை என்பது தவறான கருத்து. யோகாவைப் பொறுத்தவரை நானே இன்னும் ஒரு மாணவன்தான். ஆனாலும் சில நிமிடங்கள் கவனத்துடன் கூடிய சுவாசப்பயிற்சி அல்லது அடிப்படை பயிற்சிகள் கூட, மன அழுத்தத்தைக் கையாளும் விதத்தை வியத்தகு முறையில் மாற்றும் என்று என்னால் உறுதியாக கூற முடியும்.
சர்வதேச யோகா தினம் ஒரு மாற்றத்தைத் தூண்டுவதற்கான சிறந்த வாய்ப்பாகும். உண்மையான பலன்கள் வருடத்திற்கு ஒருமுறை செய்யும் பயிற்சியால் மட்டும் வருவதில்லை. அவை தொடர்ச்சியான முயற்சியால் வருகின்றன.
இன்றைய பயிற்சியின் அனுபவங்களை உங்கள் வீடுகளுக்கும் எடுத்துச் செல்லுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். இன்று மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் ஆரோக்கியத்திற்கும், மன விழிப்புணர்வுக்கும் முன்னுரிமை அளிப்போம்.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.