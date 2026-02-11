“நீங்கள் பாரத மாதாவை விற்றுவிட்டீர்கள்” - நாடாளுமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி ஆவேசம்

புதுடெல்லி,
மக்களவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாத்தின்போது, இந்தியா-அமெரிக்கா இடைக்கால வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.
இதுதொடர்பாக ராகுல் காந்தி பேசியதாவது;-
நாம் ஒரு உலகளாவிய புயலை எதிர்கொள்கிறோம் என்பதை நீங்களே ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். ஒரு வல்லரசின் சகாப்தம் முடிந்துவிட்டது, புவிசார் அரசியல் மோதல்கள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன, எரிசக்தி மற்றும் நிதி ஆயுதமயமாக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், இந்த யதார்த்தத்தை ஒப்புக்கொண்ட போதிலும், அமெரிக்கா நம்மை பாதிக்கும் வகையில் எரிசக்தி மற்றும் நிதி அமைப்புகளை ஆயுதமயமாக்க அனுமதித்துள்ளீர்கள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிலிருந்து எண்ணெய் வாங்க முடியாது என்று அமெரிக்கா கூறும்போது, நமது எரிசக்தி பாதுகாப்பு வெளிப்புறமாக ஆணையிடப்படுகிறது. எரிசக்தியே நமக்கு எதிராக ஆயுதமயமாக்கப்படுகிறது. இந்திய-அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தால் எரிசக்தி துறையில் நமது பாதுகாப்பு பறிபோய்விட்டது. இதற்கு நீங்கள் வெட்கப்படவில்லையா? இந்தியாவின் நலன்களை நீங்கள் சமரசம் செய்துவிட்டீர்கள்.
அமெரிக்கா தன்னை சர்வாதிகாரியாக காட்டிக்கொள்ள இந்தியாவை பயன்படுத்துகிறது. இப்படி நீங்கள் செய்வதில் உங்களுக்கு வெட்கமில்லையா? நீங்கள் 'பாரத மாதா'வை விற்று விட்டீர்கள்.
பாகிஸ்தானின் ராணுவத் தளபதியை காலை உணவுக்கு அழைத்து அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் உபசரித்தார். ஆனால், இந்த அரசு அதனை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டுதான் இருந்தது. இந்தியா மீதான வரி 3 சதவீதத்தில் இருந்து தற்போது 18 சதவீதம் ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் இந்திய விவசாயிகளின் நலன்களை நசுக்கும்.
அதானியின் வழக்கை காட்டி பிரதமர் மோடியின் கழுத்தை அமெரிக்கா நெறித்துவிட்டது. ஏ.ஐ தொழில்நுட்பத்திற்கு எரிபொருளாக இருக்கும் தரவுகளை, வர்த்தக ஒப்பந்தம் மூலம் இந்தியர்களின் தரவுகளை இலவசமாக அமெரிக்காவுக்கு செல்வதற்கு மோடியின் பாஜக அரசு வழி கொடுத்துள்ளது.
இயந்திரமாக்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் பிரமாண்டமான விவசாயத்துறை, இந்திய விவசாயிகளை அழிக்கப் போகிறது.
மோடி உள்பட எந்தவொரு பிரதமரும் இதுபோன்ற ஒப்பந்தத்தில், நெருக்கடி இல்லாமல் கையெழுத்திட மாட்டார்கள் என நம்புகிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.