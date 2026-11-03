தேசிய செய்திகள்

ஒரே வீட்டில் 4 பேரை கொன்று வாலிபர் தற்கொலை: போலீசார் விசாரணை

மத்தியபிரதேச மாநிலத்தில் வாலிபர் ஒருவர், தனது தாய், மனைவி, மகள் மற்றும் மகன் ஆகிய 4 பேரையும் கொலை செய்துவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
ஒரே வீட்டில் 4 பேர் கொலை.
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போபால்,

மத்தியபிரதேசத்தில் ஒரே வீட்டில் 4 பேரை கொன்று வாலிபர் தற்கொலை செய்தது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஒரே வீட்டில் 4 பேர் கொலை

மத்தியபிரதேச மாநிலம் போபால் அருகே உள்ள மாலிகேடியை சேர்ந்தவர் நரேந்திர சாஹு (வயது 35). இவர் தனது தாயார் சரஸ்வதி(50), மனைவி சோமலதா(29), மகள் கீர்த்தி(10) மற்றும் மகன் குஷ்(6) ஆகிய 4 பேரையும் கூர்மையான ஆயுதத்தால் தாக்கி கொலை செய்தார்.

ரெயில் முன்பு குதித்து தற்கொலை; போலீசார் விசாரணை

பின்னர் அவர் அருகே உள்ள ரெயில் தண்டவாளத்துக்கு சென்று ஓடும் ரெயில் முன்பு குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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