அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ

விருத்தாசலம்,
தேமுதிக பொதுச்செயலாளரும், விருத்தாசலம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பிரேமலதா விஜயகாந்த், தனது தொகுதிக்குட்பட்ட அரசுப் பள்ளி மாணவ-மாணவிகளுடன் இணைந்து தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கோலாகலமாகக் கொண்டாடினார்.
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு விருத்தாசலம் தொகுதியில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றிற்கு, இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) பிரேமலதா விஜயகாந்த் நேரில் சென்றார். அங்கு திரண்டிருந்த பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுடன் மிகவும் எளிமையான முறையில் கலந்துரையாடி, அவர்களுக்கு தனது தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
பண்டிகைக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, பள்ளி மாணவர்களுக்காக பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. அந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பதக்கங்கள் அணிவித்து, சான்றிதழ்கள் மற்றும் சிறப்புப் பரிசுகளை வழங்கிப் பாராட்டினார்.
தங்கள் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்களோடு நேரடியாக வந்து அமர்ந்து தீபாவளி வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டதும், போட்டிகளில் வென்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி ஊக்கப்படுத்தியதும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே மிகுந்த நெகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியது.
விருத்தாசலம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது முதல், பிரேமலதா விஜயகாந்த் தனது தொகுதிக்குட்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளின் தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதிலும், மாணவர்களின் கல்வித் தேவைகளை உடனுக்குடன் கேட்டறிந்து பூர்த்தி செய்வதிலும் தனிக் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.