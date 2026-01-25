விஜய் தனித்துதான் போட்டியிடுவார்: திருமாவளவன்

விஜய் தனித்துதான் போட்டியிடுவார்: திருமாவளவன்
x
தினத்தந்தி 25 Jan 2026 12:02 PM IST
t-max-icont-min-icon

பாஜகவை விஜய் எங்கும் விமர்சிக்கவில்லை என்று திருமாவளவன் கூறினார்.

மதுரை,

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

“பாஜகவின் பிடிக்குள் அதிமுக சென்று விட்டது. அதிமுகவை நினைத்து நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அதிமுக தலைமையில்தான் இயங்குகிறது என்று கூற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தலைமையை கூட தெளிவாகக் கூற முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது.

இது அதிமுகவுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக அமையும். விஜய் எங்கும் பாஜகவை நேரடியாக விமர்சிக்கவில்லை. பாஜக கொள்கை எதிரி என்று மட்டுமே குறிப்பிடுகிறார். தனித்து அல்லது ஒரு கூட்டணி அமைத்து விஜய் போட்டியிடுவார்,” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X