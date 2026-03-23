‘27 இடங்கள் கிடைத்ததில் திருப்தி அடைகிறோம்’ - தொகுதி பங்கீடு குறித்து பியூஷ் கோயல்

தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நிச்சயம் ஆட்சி அமைக்கும் என பியூஷ் கோயல் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,

தமிழகத்தில் அடுத்த மாதம் (ஏப்ரல் ) 23-ந் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. அந்த வகையில், தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதமே இருக்கிறது. அதேபோல், வேட்புமனு தாக்கல் வரும் 30-ந் தேதி தொடங்க உள்ளது. வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், தமிழக பா.ஜ.க. மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் இன்று சென்னை வந்துள்ளார். தொடர்ந்து அ.தி.மு.க. தலைமை அலுவலகத்திற்கு அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மத்திய மந்திரி பியூஷ் கோயல், பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன், பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி(என்.டி.ஏ.) கட்சிகளின் தலைவர்கள் இன்று வருகை தந்தனர்.

இதனையடுத்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள 3 முக்கிய கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இதன்படி பா.ஜ.க. 27 தொகுதிகளிலும், பா.ம.க. 18 தொகுதிகளிலும், அ.ம.மு.க. 11 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து என்.டி.ஏ. கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மற்ற சிறிய கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகுதிகள் தொடர்பான விவரங்கள் இன்று இரவுக்குள் அறிவிக்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், தொகுதி பங்கீடு குறித்து பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “எங்கள் கூட்டணியில் உள்ள அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக, தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக போராடுவோம். பா.ஜ.க.வுக்கு 27 இடங்கள் கிடைத்ததில் நாங்கள் மிகவும் திருப்தி அடைகிறோம்.

நாங்கள் தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெறுவோம். ஏனெனில் தமிழக மக்கள் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்-அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வெறுப்படைந்துள்ளனர். அவர்கள் மாநிலத்தின் கலாசாரத்தை சிதைத்துவிட்டனர். தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நிச்சயம் ஆட்சி அமைக்கும்" என்று பியூஷ் கோயல் கூறினார்.

பியூஷ் கோயல்

Related Stories

No stories found.
