மு.க.ஸ்டாலின், இபிஎஸ், விஜய் தொகுதிகளில் 1 மணி நிலவரப்படி வாக்கு சதவீதம் எவ்வளவு?

சென்னை,
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப் பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மக்கள் ஆர்வத்துடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர். பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 56.81% சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. அதிகபட்சமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 62.97% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. குறைந்தபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் 50.42% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
சென்னையில் பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 54.58% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இவற்றில் தொகுதி வாரியாகப் பார்த்தால் சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் அதிகபட்சமாக 59.30% வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக திருவிக நகரில் 48.74% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன. முதல்வர் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் 1 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவரம் பற்றிய விவரம் வருமாறு:
மு.க. ஸ்டாலின் : கொளத்தூர் -56.59%
எடப்பாடி பழனிசாமி: எடப்பாடி-60.98%
விஜய்: திருச்சி கிழக்கு- 55.95 %: பெரம்பூர்-51.36%
சீமான்: காரைக்குடி -51.36, %