தமிழகத்தில் கடந்த 10 சட்டசபை தேர்தல்களில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் எவ்வளவு?

இன்று நடைபெறும் சட்டமன்ற தேர்தலில், மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் இன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. தமிழகத்தில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் 43 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். தற்போது எஸ்.ஐ.ஆருக்கு பிறகு தமிழகத்தில் 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். எஸ்.ஐ.ஆருக்கு பிறகு நடைபெறும் முதல் தேர்தல் என்பதால் வாக்கு சதவீதம் வரலாறு காணாத உச்சம் தொடும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 5 மணி வரையிலான நிலவரத்திலேயே இது உறுதியாகியுள்ளது. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டில்தான் அதிகபட்சமாக 78.2 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. இந்த வாக்கு சதவிகிதத்தை இந்த ஆண்டு 5 மணி நிலவரத்திலேயே முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.5 மணி நிலவரப்படி 82.24 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழகத்தில் கடந்த 10 சட்டமன்ற தேர்தல்களில் எவ்வளவு வாக்குகள் பதிவானது என்பது பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு;

  • 1980 – 65.4%

  • 1984 – 73.5%

  • 1989 – 69.2%

  • 1991 – 63.8%

  • 1996 – 66.9%

  • 2001 – 59.1%

  • 2006 – 70.8%

  • 2011 – 78.2%

  • 2016 – 73.6%

  • 2021 – 76.6%

