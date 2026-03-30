சட்டசபை தேர்தலில் களமிறங்கும் சினிமா பிரபலங்கள் யார்-யார்?

சென்னை,
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் உள்பட சினிமா பின்னணி கொண்ட பலரும் களம் காண்கிறார்கள். இது பற்றியவிவரங்கள் பின்வருமாறு:
* பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்க்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டி
* நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் காரைக்குடியில் போட்டியிடுகிறார். அக்கட்சி சார்பில் இயக்குனர் களஞ்சியம் ஆயிரம் விளக்கில் போட்டியிடுகிறார்.
* நடிகர் இயக்குனர் சுந்தர் சி - புதிய நீதிக்கட்சி சார்பில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டி
* நடிகர் ஸ்ரீநாத்: தவெக சார்பில் தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
* நடிகர் கருணாஸ் கட்சிக்கு திமுக கூட்டணியில் ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சிவகங்கை தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உதய சூரியன் சின்னத்தில் அவர் போட்டியிடுவார் எனத்தெரிகிறது.
*மன்சூர் அலி கான் தனது இந்திய ஜனநாயக புலிகள் சார்பில் லால்குடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.