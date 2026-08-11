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வாட்ஸ்அப்பில் இல்லாத அசத்தல் வசதிகள்; டெலிகிராமின் இந்த அம்சங்கள் பற்றி தெரியுமா?

டெலிகிராமில் உள்ள பல வசதிகள் இன்னும் பெரும்பாலான பயனர்களுக்குத் தெரியாமல் இருக்கின்றன.
Image Credits: AI
Image Credits: AI
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உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கானோர் பயன்படுத்தும் பிரபலமான தகவல் பரிமாற்ற செயலிகளில் டெலிகிராமுக்கும் முக்கிய இடம் உள்ளது. வாட்ஸ்அப்பைப் போல மெசேஜ்களை அனுப்புவதுடன் நின்றுவிடாமல், பல்வேறு மேம்பட்ட வசதிகளையும் டெலிகிராம் வழங்குகிறது. அவற்றில் பல வசதிகள் இன்னும் பெரும்பாலான பயனர்களுக்குத் தெரியாமல் இருக்கின்றன.

1. வரம்பற்ற கிளவுட் சேமிப்பு

டெலிகிராமில் அனுப்பப்படும் செய்திகள், புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் பல்வேறு கோப்புகள் கிளவுட்டில் சேமிக்கப்படுகின்றன. இதனால், புதிய போனுக்கு மாறும்போது தனியாக பேக்கப் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.வீடியோக்கள், ஆவணங்கள், ZIP கோப்புகள் என பெரிய அளவிலான கோப்புகளையும் டெலிகிராம் மூலம் எளிதாகப் பகிர முடியும். குறிப்பாக மாணவர்கள், அலுவலகப் பணியாளர்கள் மற்றும் உள்ளடக்க உருவாக்குநர்களுக்கு இந்த வசதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

2. சீக்ரெட் சாட்

டெலிகிராமில் உள்ள சீக்ரெட் சாட் வசதி, தனிப்பட்ட உரையாடல்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. அனுப்பப்படும் செய்திகள் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு தானாக அழியும் வகையிலும் அமைத்துக்கொள்ள முடியும். அதேபோல, மொபைல் எண்ணைப் பகிராமல் சாட் செய்ய முடியும். டெலிகிராமில் பயனர் பெயர் (Username) மூலமாகவே மற்றவர்களைத் தொடர்புகொள்ள முடியும். இதனால், ஒவ்வொருவரிடமும் உங்கள் தனிப்பட்ட மொபைல் எண்ணைப் பகிர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

3.மிகப்பெரிய குழுக்கள் மற்றும் சேனல்கள்

லட்சக்கணக்கான உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழுக்கள் மற்றும் சேனல்களை உருவாக்கும் வசதியும் டெலிகிராமில் உள்ளது. செய்திகள், கல்வி, வணிகம் மற்றும் சமூகத் தகவல்களைப் பகிர்வதற்கு இந்த வசதி மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கிறது. செய்திகள், மொழிபெயர்ப்பு, நினைவூட்டல், கோப்பு மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை தானியங்கி முறையில் மேற்கொள்ள பாட்ஸ்களைப் பயன்படுத்தலாம். இதனால், பல பணிகளை எளிதாகவும் விரைவாகவும் செய்து முடிக்க முடியும்.

4. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தானாக மெசேஜ் அனுப்பலாம்

ஒரு செய்தியை முன்கூட்டியே தயாரித்து, அதை குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்தில் தானாக அனுப்பும் வகையில் திட்டமிடலாம். டெலிகிராமின் Scheduled Messages வசதி இதற்கு உதவுகிறது.சாதாரண மெசேஜிங் செயலி என்ற வரம்பைத் தாண்டி, தனியுரிமை, பெரிய கோப்பு பரிமாற்றம், கிளவுட் சேமிப்பு மற்றும் தானியங்கி வசதிகள் என பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை டெலிகிராம் வழங்குகிறது. இதன் காரணமாக, டெலிகிராம் தொடர்ந்து பலரின் விருப்பமான தகவல் பரிமாற்ற செயலியாக இருந்து வருகிறது.

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Daily Thanthi
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