நீங்கள் காபி பிரியரா? நன்மை..தீமை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க மக்களே!

சென்னை,
உலகில் தண்ணீருக்கு அடுத்தபடியாக மக்களால் அதிகம் பருகப்படும் பானங்களில் காபி முதன்மையானது. சுறுசுறுப்பின் அடையாளமாக விளங்கும் இந்த பானம், பல கோடி மக்களின் காலை பொழுதை புத்துணர்ச்சியுடன் தொடங்க வைக்கிறது. காபி செடியின் வறுத்த விதைகளில் (Coffee Beans) இருந்து இந்த சுவையான பானம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் எத்தியோப்பியா நாட்டின் கபா (Kaffa) என்ற பகுதியில் காபி முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கால்டி என்ற ஆடு மேய்ப்பவர், தன் ஆடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட செடியின் பழங்களை சாப்பிட்ட பிறகு மிகவும் சுறுசுறுப்பாவதை கவனித்தார்.
உலகளாவிய பரவல்
அங்கிருந்து அரேபிய நாடுகளுக்கும், பின்னர் 17ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவிற்கும் காபி பரவியது.
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய பில்டர் காபி
தமிழ்நாட்டிற்கும் காபிக்கும் பிரிக்க முடியாத பந்தம் உண்டு. குறிப்பாக, தென்னிந்தியாவின் பில்டர் காபி (Filter Coffee) உலகப் புகழ்பெற்றது. பித்தளை பில்டரில் காபி தூள் மற்றும் சுடு தண்ணீர் சேர்த்து இறக்கப்படும் டிகாஷனுடன், தடிமனான பால் மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து, "டபரா செட்"-டில் நுரை பொங்க ஆற்றிப் பருகுவது தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். கும்பகோணம் டிகிரி காபி இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம்.
புத்துணர்ச்சி
காபியில் உள்ள கஃபைன் (Caffeine) மூளையை சுறுசுறுப்பாக்கி, சோர்வை நீக்குகிறது.
ஞாபக சக்தி
கவனத்திறன் மற்றும் நினைவாற்றலை தற்காலிகமாக மேம்படுத்துகிறது.
நோய் எதிர்ப்பு
இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் (Antioxidants) உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கின்றன.
நீரிழிவு தடுப்பு
அளவாக காபி குடிப்பவர்களுக்கு இரண்டாம் வகை சர்க்கரை நோய் (Type 2 Diabetes) வரும் ஆபத்து குறைவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
அளவோடு குடித்தால் காபி மருந்து, அதிகமானால் அதுவே உடலுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
தூக்கமின்மை
இரவில் காபி குடித்தால் தூக்கம் பாதிக்கப்படும்.
பதற்றம்
அதிகப்படியான கபைன் உடலில் பதற்றத்தையும், இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பையும் ஏற்படுத்தும்.
வயிற்று உபாதைகள்
வெறும் வயிற்றில் காபி குடிப்பது சிலருக்கு அசிடிட்டி (Acid reflux) பிரச்சினையை உருவாக்கலாம்.