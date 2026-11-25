பறவைகளுக்காக தனியாக சரணாலயம் அமைக்காமல், தாங்கள் வசிக்கும் கிராமத்தையே பறவைகளின் சொர்க்கபுரியாக மாற்றி ஆச்சரியப்படுத்தி வருகின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் கொக்கரேபெல்லூர் கிராம மக்கள்!
கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டத்தில், பெங்களூருவில் இருந்து சுமார் 130 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது கொக்கரேபெல்லூர் கிராமம். சுமார் 500 குடும்பங்கள் வசிக்கும் இந்த சிறிய கிராமம், இன்று உலக அளவில் பறவை ஆர்வலர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் தொடங்கி பிப்ரவரி மாதம் வரை, ஆயிரக்கணக்கான கூழைக்கடா (Pelicans) மற்றும் வர்ண நாரைகள் (Painted Storks) இக்கிராமத்திற்கு படையெடுக்கின்றன. பொதுவாக நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் உள்ள மரங்களில் கூடுகட்டும் பறவைகள், இங்கு மக்கள் வசிக்கும் முக்கிய தெருக்களிலும், வீடுகளின் கூரைகளுக்கு மேலே உள்ள மரங்களிலும் கூடுகட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கின்றன.
நூற்றுக்கணக்கான பறவைகள் எழுப்பும் இரைச்சல், அவற்றின் எச்சங்களால் ஏற்படும் அசுத்தம் எனப் பல நடைமுறை சிரமங்கள் இருந்தாலும், கிராம மக்கள் இப்பறவைகளை துளியும் தொந்தரவு செய்வதில்லை. பறவைகள் கூடுகட்டும் மரங்களை வெட்டுவதையும் தவிர்த்து, பல தலைமுறைகளாக அவற்றை பாதுகாத்து வருகின்றனர். தாய் பறவைகள் தங்கள் கால்களின் வலைப்பகுதியால் முட்டைகளை அடைகாப்பதும், குஞ்சுகளுக்கு வாயிலிருந்து உணவை ஊட்டுவதும் இக்கிராமத்தில் தினசரி காண கிடைக்கும் அழகிய காட்சிகளாகும்.
பறவைகள் எங்கள் கிராமத்திற்கு வருவது, செழிப்பான விவசாய பருவத்திற்கான நல்ல அறிகுறி" என்பதே இப்பகுதி மக்களின் ஆழமான நம்பிக்கையாக உள்ளது. இதனால் பறவைகளை தங்கள் குடும்பத்தின் ஓர் அங்கமாகவே அவர்கள் கருதுகின்றனர். கிராம மக்களின் இந்த இயற்கை நேசத்தை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, கடந்த 2004-ம் ஆண்டு வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்கீழ் கொக்கரேபெல்லூர் 'சமூகக் காப்பகமாக' அறிவிக்கப்பட்டது.
இப்பறவைகளின் வாழ்வியலை நேரில் காண விரும்புவோருக்கு நவம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரையிலான காலகட்டம் மிகச் சிறந்ததாகும். மாண்டியா ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து சுமார் 15 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள இக்கிராமத்திற்கு, பெங்களூரு மற்றும் மைசூருவில் இருந்து எளிதாக ஒரு நாள் சுற்றுலாவாக சென்று வரலாம்.
மனிதர்களும், பறவைகளும் எவ்வித பாகுபாடுமின்றி ஒரே இடத்தில் இணக்கமாக வாழும் கொக்கரேபெல்லூர், இயற்கை நேசத்திற்கு ஓர் உயரிய எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறது!