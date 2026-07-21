'பைலட்' ஆகி விமானத்தில் பறப்போமா..! சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா..?

புதுடெல்லி,
வானத்தில் பறக்கும் விமானத்தை தரையில் இருந்து அண்ணாந்து பார்ப்பதைவிட, பறக்கும் விமானத்தில் இருந்துகொண்டு கழுகுப்பார்வையில் தரையை பார்த்து ரசிப்பதில் எவ்வளவு ஆனந்தம்.
இன்றைக்கு நிறைய பேர் விமானத்தில் பறக்கிறார்கள். அதனால்தான், இந்தியாவில் விமான போக்குவரத்து துறை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது.
பல விமான நிறுவனங்கள், தங்களது விமானங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து வருகின்றன. இது விமானியாக விரும்பும் நபர்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகளை புதிதாக உருவாக்குகின்றன.
ஆனால், விமானியாக விரும்பும் பலர், அதற்கான படிப்பு மற்றும் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் முன்பே, அவ்வாறு படித்தால் சம்பளம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? என்று தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள்.
ஒரு விமானியின் சம்பளமானது, அவருடைய அனுபவம், பணிபுரியும் விமான நிறுவனம், வகிக்கும் பதவி மற்றும் விமானச் செயல்பாட்டின் வகை ஆகியவற்றை பொறுத்து மாறுபடுகிறது.
அதைத் தெரிந்துகொள்வதற்கு முன்னதாக, விமானியாக பயிற்சி பெறுவது எப்படி? என்பதை பார்ப்போம். இதற்கு பிளஸ்-2-ல் இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்துடன் கூடிய பாடத்தை படித்திருக்க வேண்டும்.
சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் தலைமை இயக்குநரகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவச் சான்றிதழைப் பெற வேண்டும். தேவையான சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் தலைமை இயக்குநரகம் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விமானப் பயிற்சிப் பள்ளியில் விமானப் பயிற்சியை முடிக்க வேண்டும்.
வர்த்தக விமானி உரிமம் பெற்ற பிறகு, விமானியாக விரும்பும் நபர்கள் விமான நிறுவன ஆட்சேர்ப்பு, விமான நிறுவன கேடட் திட்டங்கள், வாடகை நிறுவனங்கள், சரக்கு விமான நிறுவனங்கள் அல்லது பெருநிறுவன விமானப் போக்குவரத்து அமைப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஒவ்வொரு விமானியும் மூத்த விமானியாக முன்னேறுவதற்கு முன்பு, விமானத்தை இயக்கும் அனுபவத்தை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ThePilot.in என்ற இணையதளத்தில், மாணவர்கள் இது தொடர்பான முழு விபரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இந்தியாவில் விமானிகளின் சம்பளம், விமான நிறுவனம் அல்லது விமானப் போக்குவரத்து அமைப்பில் வகிக்கும் பதவியைப் பொறுத்து அமைகிறது. ஒவ்வொரு விமானியும் ஆரம்ப நிலையில் குறிப்பிட்ட தொகையை சம்பளமாக பெற்றாலும், அனுபவம் வளர.. வளர.. சம்பளமும் கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
ஒரு ஜூனியர் விமானியாக விமான நிறுவனம் மூலம் அறிமுகமாகும்போது, பொதுவாக மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.90 ஆயிரம் முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை சம்பளம் கிடைக்கும். அடுத்த நிலைக்கு பதவி உயர்வு பெற்றவுடன், சம்பளம் பொதுவாக மாதத்திற்கு ரூ.1.5 லட்சம் முதல் ரூ.2.5 லட்சம் வரை அதிகரிக்கிறது. மூத்த விமானியாக முதல் இடத்திற்கு முன்னேறும்போது மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.3 லட்சம் முதல் ரூ.4 லட்சம் வரை சம்பளம் கிடைக்கும்.
அதே நேரத்தில், கேப்டன்கள் மற்றும் பயிற்சி கேப்டன்களே அதிக சம்பளம் பெறுகிறார்கள். அவர்கள் இயக்கும் விமான நிறுவனம் மற்றும் விமானத்தைப் பொறுத்து, ஆண்டுக்கு ரூ.90 லட்சம் முதல் ரூ.1.2 கோடி வரை சம்பளம் கிடைக்கிறது.