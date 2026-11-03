ஆடைகளில் இருக்கும் ‘டேக்’குகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

நாம் எவ்வளவுதான் கவனமாக இருந்தாலும், சில நேரங்களில் ஆடைகள் நிறம் மங்கி, கிழிந்து, சேதமடைகின்றன.
இதற்கு முக்கிய காரணம், அவற்றின் உள்ளே இருக்கும் சிறிய டேக்கில் உள்ள சின்னங்களை (Clothing care symbols) நாம் புறக்கணிப்பதே ஆகும். ஆனால், அவை நம் துணிகளைப் பராமரிப்பதற்கான வழிகாட்டியாகும்.
நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு துணிக்கும் சிறப்பு கவனம் தேவை. பாலி யஸ்டர், பருத்தி, பட்டு மற்றும் கம்பளி போன்ற பல்வேறு வகையான துணி களுக்கு வெவ்வேறு துவைத்தல் மற்றும் உலர்த்தும் முறைகள் தேவை. முறையாகக் கழுவினால், அவை நீண்ட காலம் நீடிக்கும்.
நீங்கள் வாங்கும் துணிகளில் ஒரு சிறிய கை சின்னத்தைக் கண்டால். அவற்றை கையால் மட்டுமே துவைக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம். பட்டு. சரிகை அல்லது எம்பிராய்டரி பொருட்கள் போன்ற கை வேலைபாடுகள். எளிதில் கிழியக்கூடிய துணிகளால் செய்யப்பட்ட ஆடைகளுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது. அவற்றை ஒரு எந்திரத்தில் துவைப்பது நிச்சயம் அந்த ஆடைகளை எளிதில் சேதமாக்கும்.
துணிகளைத் துவைத்த பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த சின்னம் குறிக்கிறது. ஒரு துணியில் முறுக்கப் பட்ட சின்னம் இருப்பின், அதை முறுக்க முடியும் என்று அர்த்தம்.
இருப்பினும், அதே சின்னத்தில் குறுக்கு குறி இருந்தால். அதை முறுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதற்கு பதி லாக, அதை அலசி அப்படியே காய வைக்க வேண்டும்.
உங்கள் துணிகளின் டேக்கில் வட்ட சின்னம் இருந்தால், அவை உலர் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அர்த் தம். அதுவே அதில் குறுக்கு குறி இருந்தால். அவை உலர் சுத்தம் செய்வதற்கு ஏற்றவை அல்ல. அவற்றை வெவ் வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி துவைக்க வேண்டும்.
துணிகளை எப்படி உலர்த்துவது என்பதை இந்த சின்னம் உங்களுக்குக் கூறுகிறது. சதுரத்திற்குள் ஒரு வட்டம் இருந் தால். துணிகளை டிரையரில் உலர்த்தலாம்.
இந்த சின்னத்தில் குறுக்கே குறி இருந்தால், அவற்றை டிரையரில் உலர்த்த வேண்டாம். அவற்றை காற்றில் உலர்த்த வேண்டும் அல்லது வெயிலில் காய வைக்க வேண்டும்.
தொட்டி சின்னம் சலவை எந்திரம் பற்றிய வழிமுறைகளை வழங்குகிறது. தொட்டியின் உள்ளே 30 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது 40 டிகிரி செல்சியஸ் போன்ற எண்கள் இருந்தால், அந்த துணிகளை துவைக்க பயன்படுத்த வேண்டிய நீரின் அதிகபட்ச வெப்பநிலையை அவை குறிக்கின்றன. இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினால், உங்கள் துணிகள் சுருக்கமடையாது. மங்காது, மேலும் அவை புதியதாகவே இருக்கும்.
இந்த அயர்ன் பாக்ஸ் சின்னம் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. அயர்ன் பாக்ஸ் சின்னத்தின் உள்ளே இருக் கும் புள்ளிகள் பயன்படுத்த வேண்டிய அதிகபட்ச வெப்பத்தைக் குறிக்கின்றன. ஒரு புள்ளி இருந்தால் குறைந்த வெப்பத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். இது பட்டு போன்ற மென்மையான துணிகளுக்கு ஏற்றது.
அதுவே 2 புள்ளிகள் இருந்தால், நீங்கள் நடுத்தர வெப்பத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இது பாலியஸ்டர் அல்லது ரேயான் போன்ற செயற்கை துணிகளுக்கு ஏற்றது.
3 புள்ளிகள் இருந்தால், நீங்கள் அதிக வெப்பத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இது பருத்தி அல்லது லினன் போன்ற வலுவான துணிகளுக்கு பாதுகாப்பானது. சின்னத்தில் எந்த புள்ளியும் இல்லாமல், வெறும் அயர்ன் பாக்ஸ் சின்னமாக இருந்தால், துணியை எந்த வெப்பநிலையிலும் அயர்ன் செய்யலாம்.