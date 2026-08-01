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காலை உணவை சாப்பிடாமல் தவிர்க்கிறீர்களா? என்னென்ன பிரச்சினைகள் வரும் தெரியுமா?

அலுவலகம், பள்ளி, கல்லூரி என நேரப் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்தப் பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.
Image Credits: AI
Image Credits: AI
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நாளின் முதல் உணவை புறக்கணிப்பது ஏன் ஆபத்து?

இன்றைய அவசர வாழ்க்கை முறையில் பலர் காலை உணவைத் தவிர்ப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். அலுவலகம், பள்ளி, கல்லூரி என நேரப் பற்றாக்குறை காரணமாக இந்தப் பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், காலை உணவு என்பது வெறும் ஒரு வேளை உணவு அல்ல; நாள் முழுவதும் உடலுக்கும், மூளைக்கும் தேவையான ஆற்றலை வழங்கும் முக்கியமான உணவாகும்.

உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைக்காது

இரவு முழுவதும் உணவு இல்லாமல் இருந்த உடலுக்கு காலையில் ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. காலை உணவைத் தவிர்க்கும்போது சோர்வு, பலவீனம், தலைச்சுற்றல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். இதனால் அன்றைய நாள் முழுவதும் உற்சாகமாக செயல்பட முடியாமல் போகும்.

Image Credits: AI
Image Credits: AI

மூளையின் செயல்திறன் குறையும்

மூளை சிறப்பாக செயல்பட குளுக்கோஸ் அவசியம். காலை உணவை தவிர்ப்பதால் கவனக்குறைவு, நினைவாற்றல் குறைதல், முடிவெடுக்கும் திறன் பாதிப்பு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்களின் செயல்திறனும் இதனால் பாதிக்கப்படும்.

உடல் எடை அதிகரிக்கும் அபாயம்

காலை உணவைத் தவிர்ப்பவர்கள் மதிய நேரத்தில் அதிக பசியால் தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவார்கள். இதனால் அதிக கலோரி உட்கொள்ளப்பட்டு உடல் எடை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, காலை உணவைத் தவிர்ப்பது உடல் எடையைக் குறைக்கும் வழி அல்ல.

Image Credits: AI
Image Credits: AI

செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம்

நீண்ட நேரம் வெறும் வயிற்றில் இருப்பதால் வயிற்றில் அமிலச் சுரப்பு அதிகரிக்கும். இதனால் நெஞ்செரிச்சல், அஜீரணம், வயிற்று எரிச்சல் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். இந்தப் பழக்கம் நீண்ட காலம் தொடர்ந்தால் செரிமான ஆரோக்கியமும் பாதிக்கப்படும்.

சத்தான காலை உணவே சிறந்த முதலீடு

இட்லி, தோசை, உப்புமா, பொங்கல், சிறுதானிய உணவுகள், முட்டை, பால், பழங்கள் போன்ற சத்தான உணவுகளை காலை வேளையில் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. ஒரு நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியுடனும் ஆரோக்கியத்துடனும் இருக்க, காலை உணவை தவிர்க்காமல் சாப்பிடுவதே சிறந்த பழக்கமாகும்.

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