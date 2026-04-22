சிறப்புக் கட்டுரைகள்

புவி தினம்: பூமிப்பந்தின் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுப்பதில் தனிமனித பங்களிப்பு

இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வியலை முன்னெடுப்பதே இன்றைய காலத்தின் கட்டாயமாகும்.
Published on

1969-ல் கலிபோர்னியாவின் சாண்டா பார்பராவில் ஏற்பட்ட பெரிய எண்ணெய் கசிவால் உண்டானது போன்ற, அமெரிக்காவில் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்து இருவருக்கும் கவலைகள் அதிகரித்து வந்தன.

1970-ல், அமெரிக்க செனட்டரும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலருமான கெய்லார்ட் நெல்சன் மற்றும் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டதாரி மாணவரான டெனிஸ் ஹேய்ஸ் ஆகியோரால் நிறுவப்பட்டது.

பொதுமக்களை ஈடுபடுத்துவதற்கும், பசுமை சார்ந்த பிரச்சினைகளைத் தேசிய நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு முன்னிறுத்துவதற்கும் ஒரு வழியாக அவர்கள் புவி தினத்தை உருவாக்கினர்.

இது 1990-ல் ஒரு உலகளாவிய நிகழ்வாக மாறியது என்றும், தற்போது கிட்டத்தட்ட 200 நாடுகளில் அனைத்து வயதினரையும் சேர்ந்த பல கோடிக்கும் அதிகமானோர் இதில் பங்கேற்கின்றனர் என்றும் ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி உலக புவி தினமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. நாம் வாழும் இந்த பூமியையும் அதன் இயற்கை வளங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துவதே இத்தினத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

2026-ஆம் ஆண்டிற்கான உலகப் புவி தினத்தின் மையக்கருத்து (Theme), பூமிப்பந்தின் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுப்பதில் தனிமனித பங்களிப்பு மற்றும் நிலையான வாழ்க்கை முறையை வலியுறுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.

பெருகிவரும் பருவநிலை மாற்றங்கள், பிளாஸ்டிக் மாசு மற்றும் காடழிப்பு போன்ற சவால்களை எதிர்கொள்ள, இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வியலை முன்னெடுப்பதே இன்றைய காலத்தின் கட்டாயமாகும். எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் பசுமையான பூமியை விட்டு செல்வதற்கு, மரம் நடுதல், நீர் நிலைகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் மறுசுழற்சி முறைகளை பின்பற்றுதல் போன்ற சிறு மாற்றங்களை இப்புவி நன்னாளில் நாம் உறுதியாக முன்னெடுக்க வேண்டும்.

இயற்கை
world earth day
உலக புவி தினம்
Restoration
contribution
பங்களிப்பு

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com