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வாழை இலையில் சாப்பிடுவது வெறும் பழக்கமல்ல... ஆரோக்கியத்திற்கான இயற்கை வழி!

வாழை இலையில் உள்ள தாவரக் கூறுகள் சருமத்திற்கு நன்மை அளிக்கக்கூடும்
வாழை இலையில் சாப்பிடுவது வெறும் பழக்கமல்ல... ஆரோக்கியத்திற்கான இயற்கை வழி!
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சென்னை:

தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவு முறையில் வாழை இலைக்கு முக்கிய இடம் உண்டு. விருந்து, திருமணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் வாழை இலையில் உணவு பரிமாறுவது இன்றளவும் வழக்கமாக உள்ளது. வாழை இலையில் உணவு சாப்பிடுவது பாரம்பரியத்தை கடைப்பிடிப்பதுடன், பல்வேறு உடல்நல நன்மைகளையும் வழங்குவதாக கூறப்படுகிறது.

வாழை இலையின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் பச்சை நிறத்துக்கு காரணமான குளோரோபில் உள்ளிட்ட தாவரக் கூறுகள் உணவுடன் சேரும்போது செரிமானத்திற்கு உதவக்கூடும். மேலும், வாழை இலையில் உணவு சாப்பிடுவது பசியை தூண்டுவதற்கும் உதவுவதாக கூறப்படுகிறது.

சரும ஆரோக்கியம்

வாழை இலையில் தொடர்ந்து உணவு சாப்பிடுவது சரும ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவும் என பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக, வாழை இலையில் உள்ள தாவரக் கூறுகள் சருமத்திற்கு நன்மை அளிக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும், உடல் சோர்வு, மந்தநிலை உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் குறையவும், உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கவும் ஆரோக்கியமான உணவுமுறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

செரிமானத்திற்கு உதவும்

வாழை இலையில் உணவு சாப்பிடுவதால் உணவு எளிதில் செரிமானமாகும் என்றும், வயிறு தொடர்பான சில பிரச்சினைகளை தவிர்க்க உதவும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனுடன் போதுமான நார்ச்சத்து கொண்ட உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதும் செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம்.

வாழை இலையில் உணவு பரிமாறும் பழக்கம் இயற்கையான முறையில் உணவை பரிமாறுவதற்கும் உதவுகிறது. ஒருமுறை பயன்படுத்திய பிறகு வாழை இலையை இயற்கையாகவே அப்புறப்படுத்த முடியும் என்பதும் இதன் சிறப்பாகும்.

உணவு முறையிலும் கவனம் தேவை

வாழை இலையில் உணவு சாப்பிடுவதுடன், அன்றாட உணவு முறையிலும் சில விஷயங்களை கடைப்பிடிப்பது அவசியம். சமச்சீர் உணவை எடுத்துக்கொள்வது, காலை உணவை தவிர்க்காமல் இருப்பது, காலை உணவில் பழங்கள் அல்லது காய்கறிகளை சேர்த்துக்கொள்வது போன்றவை உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்.

மேலும், நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக்கொள்வதுடன், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் அதிகப்படியான செயற்கை இனிப்புகளை தவிர்ப்பது நல்லது. புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளையும் தேவையான அளவு உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

எனவே, நமது பாரம்பரிய உணவு முறைகளில் ஒன்றான வாழை இலையில் உணவு சாப்பிடும் பழக்கத்தை தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பதுடன், சத்தான மற்றும் சமச்சீர் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதிலும் கவனம் செலுத்துவது உடல் நலத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

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Daily Thanthi
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