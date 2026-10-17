சிறுநீரகங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கும் பழக்கவழக்கங்கள்... தவிர்ப்பது எப்படி..?

சிறுநீரகங்கள் உடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுவதிலும், உடலின் நீர்ச்சத்து மற்றும் தாதுக்களின் சமநிலையைப் பராமரிப்பதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் அறியாமல் செய்யும் சில தவறான பழக்கவழக்கங்கள் சிறுநீரகங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கக்கூடும். சிறுநீரகங்களைப் பாதிக்கும் பழக்கவழக்கங்கள் என்னென்ன, அவற்றைத் தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.
உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்திருக்கும் சமயத்தில் சில வலி நிவாரணிகளை எடுத்துக்கொள்வது சிலருக்கு சிறுநீரகங்களுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தைக் குறைத்து, திடீர் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்க செய்யலாம். எனவே நீர்ச்சத்து குறைந்திருக்கும்போது மருந்துகளை தாமாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். மருத்துவரின் ஆலோசனை தேவை.
தண்ணீரோ, திரவ பானங்களோ பருகாமல் இருந்தால் கடுமையான நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டு, சிறுநீரகங்களுக்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் பாதிப்படையக்கூடும். எனவே, தாகம், சுற்றுப்புற வெப்பநிலை மற்றும் உடல்நிலைக்கு ஏற்ப போதுமான திரவ பானங்களை உட்கொள்ளுங்கள்.
உண்ணும் உணவுப்பொருட்களில் அதிகப்படியான உப்பு சேர்ப்பது ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்க செய்யலாம். இது நாளடைவில் சிறுநீரக ரத்த நாளங்களை சேதப்படுத்தக்கூடும். அதிக உப்பு சேர்க்கப்பட்ட, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுவதை குறைக்க வேண்டும்.
உணவுப் பொருட்களில் தினமும் 6 கிராமுக்கும் (சுமார் ஒரு தேக்கரண்டி) குறைவான அளவு உப்பு சேர்த்துக் கொள்வதே சிறுநீரகங்களின் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. 6 கிராம் உப்பில் சுமார் 2,400 மில்லி கிராம் சோடியம் இருக்கும்.
சர்க்கரை நிறைந்த சோடா பானங்களை தொடர்ந்து அதிகமாக குடிப்பது உடல் பருமன், நீரிழிவு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற சிறுநீரக நோய்க்கான ஆபத்துகளை அதிகரிக்க செய்யலாம். சோடாவுக்கு பதிலாக தண்ணீர் அல்லது சர்க்கரை சேர்க்காத பானங்களை தேர்வு செய்யுங்கள்.
தொடர்ந்து நீண்ட நேரம் சிறுநீரை அடக்குவது சிறுநீர்ப்பை தசைகளின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும். சிறுநீர் தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கவும் செய்யும். சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வந்தால் தேவையின்றி நீண்ட நேரம் தாமதிக்காமல் உடனடியாக சிறுநீர் கழியுங்கள்.
மிக அதிக அளவு புரதம், குறிப்பாக தேவையற்ற புரோட்டின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் உட்கொள்வது ஏற்கனவே சிறுநீரக நோய் உள்ளவர்களுக்கு கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடும். அதனால் வயது, உடல் எடை, உடற்பயிற்சி மற்றும் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தே உட்கொள்ளும் புரதத்தின் அளவு இருக்க வேண்டும்.
உயர் ரத்த அழுத்தம் நீடித்தால் சிறுநீரகங்களில் உள்ள சிறிய ரத்த நாளங்களை சேதப்படுத்தி, காலப்போக்கில் சிறுநீரக செயல்பாடு குறைவதற்கு வழிவகுக்கக்கூடும். ரத்த அழுத்தத்தை தொடர்ந்து பரிசோதித்து, மருத்துவரின் அறிவுறுத்தலின்படி செயல்பட்டு, கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருங்கள்.
வலி நிவாரணிகளை அதிக அளவிலோ அல்லது நீண்டகாலமோ பயன்படுத்துவது சிறுநீரக பாதிப்பு அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம். தேவையான அளவை, குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்துவது குறித்து மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும்.
மிகக்குறைந்த கலோரி உணவுகளை உட்கொள்வது, நீண்ட நேரம் பட்டினி இருப்பது, வேகமாக உடல் எடையை குறைக்க முயற்சிப்பது போன்றவை அனைவருக்கும் பாதுகாப்பானவை அல்ல. குறிப்பாக நீர்ச்சத்து குறைபாடு மற்றும் மிகக் கடுமையான உணவுக்கட்டுப்பாடுகள் உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். வேகமாக உடல் எடையை குறைக்க முயற்சிப்பதற்கு பதிலாக சீரான உணவு பழக்கம் மற்றும் உடல் எடை மேலாண்மையை பின்பற்றுங்கள்.
நீண்டகாலமாக ரத்த சர்க்கரை அதிகமாக இருப்பது சிறுநீரகத்தின் நுண்ணிய ரத்த நாளங்களை சேதப்படுத்தி நீரிழிவு சார்ந்த சிறுநீரக நோய் ஏற்பட வழிவகுக்கும். ரத்த சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருங்கள். மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் சிறுநீரக பரிசோதனைகளை முறையாக செய்யுங்கள்.
சிறுநீரகங்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பது என்பது நோய் ஏற்பட்ட பிறகு கவனித்துக்கொள்வது மட்டுமல்ல; அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்களைப் பின்பற்றுவதில்தான் தொடங்குகிறது. சிறிய மாற்றங்களை இன்றே தொடங்குங்கள்; சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாத்து, ஆரோக்கியமான வாழ்வைத் தொடருங்கள்!