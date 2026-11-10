தினமும் வால்நட் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்!

வால்நட் பருப்புகள் சுவையான சிற்றுண்டி மட்டுமல்ல; உடலுக்குத் தேவையான பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களையும் வழங்குகின்றன. ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், புரதம், நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த வால்நட்களைத் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பல வகைகளில் உதவக்கூடும்.
இந்தியில் 'அக்ரோத்' என்று அழைக்கப்படும் வால்நட்களை அப்படியே சாப்பிடலாம். மேலும், சாலடுகள், ஸ்மூத்திகள், இனிப்பு வகைகள் மற்றும் பல்வேறு உணவுகளிலும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
வால்நட்களில் உடலுக்குத் தேவையான பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. அவற்றில்,
ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள்,உணவு நார்ச்சத்து, புரதம், வைட்டமின் பி6, வைட்டமின் ஈ மற்றும் ஃபோலேட், தாமிரம், மாங்கனீசு, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள்,ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் பாலிஃபீனால்கள் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்கவை.
வால்நட்களில் உள்ள தாமிரம், மாங்கனீசு மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் எலும்புகளின் வலிமையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. மேலும், இதில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களும் எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவாகச் செயல்படக்கூடும்.
வால்நட்களில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலமான ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலம் (ALA), பாலிஃபீனால்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும். இவை நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளைப் பராமரிக்க ஆதரவளிக்கின்றன. அல்சைமர், பார்கின்சன் போன்ற நரம்பு தொடர்பான நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதில் இவற்றின் பங்கு குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
வால்நட்களில் உள்ள நார்ச்சத்து, புரதம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் ரத்தச் சர்க்கரையின் ஏற்ற இறக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும். மேலும், இன்சுலின் செயல்பாட்டிற்கும் ஆதரவளிக்கலாம். இருப்பினும், நீரிழிவு நோய்க்கான மருந்துகளுக்கு மாற்றாக வால்நட்களைப் பயன்படுத்த முடியாது.
வால்நட்களில் உள்ள வைட்டமின் ஈ, பி6 மற்றும் ஃபோலேட் ஆகியவை செல்களின் செயல்பாட்டிற்கும் வளர்ச்சிக்கும் உதவுகின்றன. மெக்னீசியம், தாமிரம், மாங்கனீசு மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தாதுக்கள் எலும்பு ஆரோக்கியம், வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டிற்கு ஆதரவளிக்கின்றன.
வால்நட்களில் உள்ள பாலிஃபீனால்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் ஏற்படும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. சில ஆய்வுகள், இவை மார்பக மற்றும் பெருங்குடல் புற்றுநோய் தொடர்பான அபாயங்களைக் குறைப்பதில் பங்கு வகிக்கக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், புற்றுநோயைத் தடுக்கும் அல்லது குணப்படுத்தும் உணவாக வால்நட்களைக் கருத முடியாது.
வால்நட்களில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது. மேலும், குடலில் உள்ள நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கும் ஆதரவளிக்கிறது. இதனால் செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவக்கூடும்.
வால்நட்களில் தாவர அடிப்படையிலான ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலமான ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலம் (ALA) அதிகம் உள்ளது. இது இதயம் மற்றும் மூளையின் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், உடலில் ஏற்படும் அழற்சியைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.
வால்நட்களில் உள்ள புரதம், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தருகின்றன. இதனால் அடிக்கடி பசி ஏற்படுவதையும், தேவைக்கு அதிகமாக உணவு உட்கொள்வதையும் கட்டுப்படுத்த உதவலாம். இருப்பினும், அதிக கலோரி கொண்ட உணவு என்பதால் அளவோடு சாப்பிடுவது அவசியம்.
வால்நட்களில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கக்கூடும். இவை ரத்த நாளங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும், கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவலாம். இதனால் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கும் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்தில் வால்நட்களையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
வால்நட்களில் வைட்டமின் ஈ, பாலிஃபீனால்கள், மெலடோனின் மற்றும் கேடசின் போன்ற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. இவை உடலில் உருவாகும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களால் செல்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பைக் குறைக்க உதவுகின்றன.
வால்நட்களில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் ஆண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவளிக்கக்கூடும். சில ஆய்வுகளில், வால்நட் உட்கொள்வது விந்தணுக்களின் தரம், இயக்கம் மற்றும் உயிர்த்தன்மை ஆகியவற்றில் சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உடலில் நீண்டகாலமாக ஏற்படும் அழற்சி பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளுடன் தொடர்புடையது. வால்நட்களில் உள்ள ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலம், பாலிஃபீனால்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அழற்சியைக் கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும்.
ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த வால்நட்கள் இதயம், மூளை, எலும்பு மற்றும் குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும் சிறந்த உணவுகளில் ஒன்றாகும். இதனை அப்படியே சிற்றுண்டியாகச் சாப்பிடலாம் அல்லது சாலடுகள், ஸ்மூத்திகள், ஓட்ஸ் மற்றும் பேக்கிங் உணவுகளில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
ஆனால், வால்நட்களில் கலோரிகள் அதிகம் என்பதால் அளவோடு உட்கொள்வது நல்லது. சமச்சீரான உணவுப் பழக்கத்துடன் வால்நட்களையும் சேர்த்துக்கொள்வது ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவக்கூடும்.