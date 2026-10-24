ஆரோக்கியம் காக்கும் சிறுதானியங்கள்! அன்றாட உணவில் சேர்ப்பது எப்படி?

இன்றைய அவசர உலகில் உணவு என்பது பசியைப் போக்குவதற்கான ஒன்றாக மட்டுமே மாறிவருகிறது. வேலைப்பளு, நேரமின்மை. துரித உணவுகளின் மீதான ஆர்வம் ஆகியவற்றால் பலரும் தங்கள் உணவு பழக்கத்தில் போதிய கவனம் செலுத்துவதில்லை.
இதனால் உடல் பருமன், சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது. இந்நிலையில், நம் முன்னோர்கள் அன்றாட உணவில் பயன்படுத்திய சிறுதானியங்களை மீண்டும் நம் சமையலறைக்குக் கொண்டுவருவது நல்ல மாற்றமாக அமையும்.
கேழ்வரகு, கம்பு, தினை, சாமை, வரகு, குதிரைவாலி போன்ற சிறுதானியங்களில் நார்ச்சத்தும் பல்வேறு தாதுச்சத்துகளும் உள்ளன. இவற்றை சரியான அளவில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கும். நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உதவலாம். குறிப்பாக, வெள்ளை அரிசியை மட்டுமே தொடர்ந்து உட்கொள்வதற்குப் பதிலாக, உணவில் பல்வேறு தானியங்களை மாற்றி மாற்றிச் சேர்ப்பது ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு பழக்கத்தை உருவாக்கும்.
சிறுதானியங்களை உணவில் சேர்ப்பது கடினமான காரியமல்ல. காலையில் கம்பு அல்லது கேழ்வரகு கூழ், தினை இட்லி, சாமை உப்புமா போன்றவற்றைத் தயாரிக்கலாம். மதிய உணவில் காய்கறிகளுடன் வரகு அல்லது சாமையைச் சேர்த்து சமைக்கலாம். மாலையில் வறுத்த கொண்டைக்கடலை, வேர்க்கடலை போன்றவற்றை அளவோடு சிற்றுண்டியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். இவ்வாறு எளிய மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் உணவில் பல்வகைத் தன்மையை உருவாக்க முடியும்.
சிறுதானியங்கள் ஆரோக்கியமானவை என்பதற்காக அவற்றை அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டியதில்லை. காய்கறிகள், பருப்பு வகைகள், புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் ஆகியவற்றையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் சிறுதானியங்களிலும் மாவுச்சத்து இருப்பதை நினைவில் கொண்டு. உணவின் அளவையும் இரத்தச் சர்க்கரை அளவையும் கவனிக்க வேண்டும்.
நல்ல உணவுப் பழக்கம் என்பது ஒரே நாளில் உருவாகிவிடுவதில்லை. நாம் தினமும் தேர்ந்தெடுக்கும் சிறிய மாற்றங்களே காலப்போக்கில் பெரிய பலனைத் தருகின்றன. பாரம்பரிய உணவுகளின் சிறப்பையும் நவீன ஊட்டச்சத்து அறிவையும் இணைத்து, சுவையுடன் ஆரோக்கியத்தையும் காக்கும் உணவுப் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்வோம்!