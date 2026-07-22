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தீயணைப்பானை சரியாக பயன்படுத்துவது எப்படி? - முழுமையான வழிகாட்டி

தீயணைப்பான்களை எளிதில் அணுகக்கூடிய, அனைவரும் பார்க்கக்கூடிய இடங்களில் வைக்க வேண்டும்.
தீயணைப்பான்கள்
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தீயணைப்பானின் வகைகள், பயன்பாடு, பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்

தீயணைப்பான் (Fire Extinguisher) என்பது திடீரென ஏற்படும் சிறிய அளவிலான தீ விபத்துகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே கட்டுப்படுத்தவும், அணைக்கவும் பயன்படும் கையடக்க பாதுகாப்பு கருவியாகும். இது தீ பரவுவதைத் தடுத்து, உயிர்களையும் உடைமைகளையும் பாதுகாக்க முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இருப்பினும், பெரிய அளவிலான தீ விபத்துகளை தனியாக அணைக்க முயற்சிக்கக் கூடாது. அத்தகைய சூழலில் உடனடியாக தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்து பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.

தீயின் வகைகள்

சரியான தீயணைப்பானை பயன்படுத்த, முதலில் தீ எந்த வகையைச் சேர்ந்தது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும்.

வகுப்பு A (Class A)

மரம், காகிதம், துணி, ரப்பர், பிளாஸ்டிக் போன்ற சாதாரண திட எரிபொருட்களில் பற்றிய தீ.

வகுப்பு B (Class B)

பெட்ரோல், டீசல், மண்ணெண்ணெய், பெயிண்ட், கரைப்பான்கள் போன்ற எரியக்கூடிய திரவங்களில் பற்றிய தீ.

வகுப்பு C (Class C)

LPG, CNG, இயற்கை எரிவாயு போன்ற எரியக்கூடிய வாயுக்களில் பற்றிய தீ.

வகுப்பு D (Class D)

மெக்னீசியம், சோடியம், பொட்டாசியம், அலுமினிய தூள் போன்ற எரியும் உலோகங்களில் பற்றிய தீ.

வகுப்பு K / F (Kitchen Fires)

சமையல் எண்ணெய், நெய், கொழுப்பு மற்றும் டீப் பிரையர் எண்ணெய் தீ.

தீயணைப்பான்களின் முக்கிய வகைகள்

1. நீர் தீயணைப்பான் (Water Extinguisher)

பயன்பாடு: வகுப்பு A தீ

நீர் தீயணைப்பான் வெப்பத்தை குறைத்து தீயை அணைக்கிறது.

பயன்படுத்த ஏற்றவை:

மரம்

காகிதம்

துணி

கார்ட்போர்டு

பயன்படுத்தக் கூடாதவை:

மின்சார தீ

எண்ணெய் அல்லது பெட்ரோல் தீ

2. நுரை தீயணைப்பான் (Foam Extinguisher)

பயன்பாடு: வகுப்பு A மற்றும் B

நுரை தீப்பற்றிய பகுதியை மூடி ஆக்சிஜன் தொடர்பைத் தடுக்கிறது.

பயன்படுத்த ஏற்றவை:

பெட்ரோல்

டீசல்

பெயிண்ட்

சாதாரண திடப் பொருட்கள்

3. உலர் வேதிப்பொடி தீயணைப்பான் (Dry Chemical Powder - DCP)

பயன்பாடு: வகுப்பு A, B, C

இது மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் பல்நோக்கு தீயணைப்பான்.

பயன்படுத்த ஏற்றவை:

மரம்

காகிதம்

பெட்ரோல்

டீசல்

LPG

CNG

மின்சார சாதனங்கள்

4. கார்பன் டைஆக்சைடு (CO₂) தீயணைப்பான்

பயன்பாடு: வகுப்பு B மற்றும் மின்சார தீ

CO₂ ஆக்சிஜனை அகற்றி தீயை அணைக்கிறது. இதனால் எந்தவித எச்சமும் மீதமிருக்காது.

பயன்படுத்த ஏற்றவை:

கணினிகள்

சர்வர்கள்

மின்சார பேனல்கள்

எரியக்கூடிய திரவங்கள்

5. ஈர வேதிப்பொருள் தீயணைப்பான் (Wet Chemical Extinguisher)

பயன்பாடு: வகுப்பு K / F

சமையல் எண்ணெய் தீயை அணைக்க பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பயன்படுத்த ஏற்றவை:

டீப் பிரையர்

சமையல் எண்ணெய்

கொழுப்பு தீ

6. சுத்தமான முகவர் (Clean Agent / Halotron)

பயன்பாடு: வகுப்பு A, B, C

மின்னணு சாதனங்களை சேதப்படுத்தாமல் தீயை அணைக்கிறது.

பயன்படுத்த ஏற்றவை:

சர்வர் அறைகள்

தரவு மையங்கள்

ஆய்வகங்கள்

உயர்தர மின்னணு உபகரணங்கள்

7. நீர் மூடுபனி (Water Mist)

பயன்பாடு: வகுப்பு A, சில C மற்றும் K பயன்பாடுகள்

மிகச் சிறிய நீர்த்துளிகளை வெளியேற்றி வெப்பத்தை குறைக்கிறது.

தீயணைப்பானை சரியாக பயன்படுத்த PASS என்ற சொல்லை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.

P – Pull (இழுக்கவும்)

பாதுகாப்பு முள் (Safety Pin) அல்லது வளையத்தை வெளியே இழுக்கவும்.

A – Aim (குறிவைக்கவும்)

தீயின் மேற்பகுதியை அல்ல, அடிப்பகுதியை நோக்கி குழாயைக் குறிவைக்கவும்.

S – Squeeze (அழுத்தவும்)

கைப்பிடியை உறுதியாக அழுத்தி மருந்தை வெளியேற்றவும்.

S – Sweep (அசைக்கவும்)

குழாயை இடமிருந்து வலமாக மெதுவாக அசைத்து தீயின் அடிப்பகுதியில் சமமாக தெளிக்கவும்.

தீயணைப்பான் பராமரிப்பு

மாதாந்திர ஆய்வு

அழுத்தமானி (Pressure Gauge) பச்சை பகுதியில் உள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும்.

குழாய் பரிசோதனை

குழாயில் தூசி, குப்பை அல்லது பூச்சிக் கூடுகள் அடைத்திருக்கக் கூடாது.

உடல் நிலை ஆய்வு

சிலிண்டரில் துருப்பிடித்தல், விரிசல் அல்லது கசிவு உள்ளதா என்பதைப் பரிசோதிக்கவும்.

ஆண்டுதோறும் பராமரிப்பு

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிபுணர்களால் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை முழுமையான பரிசோதனை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மறுநிரப்புதல் (Refilling)

தீயணைப்பானை சிறிதளவு பயன்படுத்தியிருந்தாலும், உடனடியாக முழுமையாக மறுநிரப்ப வேண்டும்.

பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்

தீயணைப்பானை அனைவரும் எளிதில் காணக்கூடிய, தடைகள் இல்லாத, அவசர நேரத்தில் உடனடியாக எடுக்கக்கூடிய உயரத்தில் பொருத்த வேண்டும்.

நேரடி சூரிய ஒளி படும் இடங்களிலும், அடுப்பு, கொதிகலன், இயந்திரங்கள் போன்ற அதிக வெப்பம் உண்டாகும் பகுதிகளிலும் வைக்கக் கூடாது.

வீடு, அலுவலகம், தொழிற்சாலை, கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள அனைவருக்கும் தீயணைப்பானை பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தும் அடிப்படைப் பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும்.

ஒவ்வொரு வகை தீக்கும் அதற்கேற்ற தீயணைப்பானை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தவறான தீயணைப்பானைப் பயன்படுத்துவது தீயை மேலும் அதிகரிக்கும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தும்.

தீ மிக வேகமாக பரவினால் அல்லது புகை அதிகமாக இருந்தால், தீயை அணைக்க முயற்சிக்காமல் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறி, தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.

சரியான தீயணைப்பானை தேர்வு செய்து, அதை முறையாக பராமரித்து, தேவையான நேரத்தில் சரியாக பயன்படுத்தினால் பெரும்பாலான ஆரம்பகட்ட தீ விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். எனவே ஒவ்வொரு வீடு, அலுவலகம், தொழிற்சாலை, பள்ளி, மருத்துவமனை மற்றும் பொதுக் கட்டிடங்களிலும் பொருத்தமான வகை தீயணைப்பான்கள் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும். அதேபோல், அவற்றைப் பயன்படுத்தும் முறைகள் குறித்து அனைவருக்கும் விழிப்புணர்வும், பயிற்சியும் வழங்கப்படுவது உயிர்களையும், சொத்துகளையும் பாதுகாக்கும் முக்கியமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாகும்.

பயன்
வழிகாட்டி
Guide
use
எப்படி
தீயணைப்பான்
fire extinguisher