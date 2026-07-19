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தூக்கம் போயிரும்...இரவு நேரத்தில் இந்த 7 உணவுகளை மறந்தும் சாப்ட்றாதீங்க

இரவு நேரத்தில் எந்தெந்த உணவுகளை அளவாக அல்லது தவிர்த்து சாப்பிடுவது நல்லது என்பதை தெரிந்துகொள்வோம்
தூக்கம் போயிரும்...இரவு நேரத்தில் இந்த 7 உணவுகளை மறந்தும் சாப்ட்றாதீங்க
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நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட நல்ல தூக்கம் மிகவும் அவசியம். ஆனால் இரவு நேரத்தில் சாப்பிடும் சில உணவுகள் செரிமானத்தை பாதிப்பதுடன், தூக்கத்தின் தரத்தையும் குறைக்கக்கூடும். வயிறு கனமாக இருப்பது, நெஞ்செரிச்சல், வாயுத்தொல்லை, அசிடிட்டி போன்ற பிரச்சினைகள் மட்டுமல்லாமல், சில உணவுகள் மூளையை அதிக சுறுசுறுப்புடன் செயல்படச் செய்து தூக்கம் வருவதை தாமதப்படுத்தவும் செய்யலாம். இதன் விளைவாக, இரவில் அடிக்கடி விழித்துக்கொள்வது, மறுநாள் காலை சோர்வாக இருப்பது போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.

1. ஆரஞ்சு பழம்

ஆரஞ்சு பழத்தில் வைட்டமின் சி அதிகம் இருப்பதால் உடலுக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. இருப்பினும், இதில் உள்ள சிட்ரிக் அமிலம் காரணமாக இரவில் சாப்பிடும்போது சிலருக்கு நெஞ்செரிச்சல், அசிடிட்டி மற்றும் அமில எதிரொலி (Acid Reflux) பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக செரிமானக் கோளாறு உள்ளவர்கள் இரவு நேரத்தில் இதைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

2. தக்காளி

தக்காளியில் சிட்ரிக் மற்றும் மாலிக் அமிலங்கள் அதிகம் உள்ளன. எனவே இரவு உணவில் தக்காளி சட்னி, தக்காளி சாஸ் அல்லது தக்காளி அதிகம் சேர்த்த உணவுகளை உட்கொண்டால் வயிற்று எரிச்சல் மற்றும் நெஞ்செரிச்சல் அதிகரிக்கக்கூடும். குறிப்பாக உணவு சாப்பிட்டவுடன் உடனே படுக்கும் பழக்கம் இருந்தால் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.

3. புராக்கோலி, காலிபிளவர்

நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் நிறைந்த இந்த காய்கறிகள் உடலுக்கு மிகவும் நல்லவை. ஆனால் இவற்றில் உள்ள சிக்கலான நார்ச்சத்து காரணமாக செரிமானம் மெதுவாக நடைபெறும். அதனால் இரவில் அதிகமாக சாப்பிட்டால் வாயுத்தொல்லை, வயிறு உப்புசம், அசௌகரியம் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம்.

4. டார்க் சாக்லெட்

டார்க் சாக்லெட்டில் காபின் மற்றும் தியோப்ரோமின் போன்ற தூண்டுதல் தன்மை கொண்ட பொருட்கள் உள்ளன. இவை மூளையை விழிப்புடன் வைத்திருப்பதால் இரவில் சாப்பிடும்போது தூக்கம் வருவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். தூக்கமின்மை பிரச்சினை உள்ளவர்கள் இதை இரவு நேரத்தில் தவிர்ப்பது நல்லது.

5. பாதாம், முந்திரி

பாதாம் மற்றும் முந்திரி போன்ற பருப்புவகைகள் ஆரோக்கியமான கொழுப்பு, புரதம் மற்றும் தாதுச்சத்துகள் நிறைந்தவை. இருப்பினும், இவற்றை இரவில் அதிக அளவில் சாப்பிட்டால் செரிமானத்திற்கு கூடுதல் நேரம் தேவைப்படும். இதனால் வயிறு கனமாக இருப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படலாம். குறைந்த அளவில் சாப்பிடுவது மட்டுமே நல்லது.

6. தயிர்

தயிர் உடலுக்கு குளிர்ச்சியையும், குடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மையையும் அளிக்கும். ஆனால் சிலருக்கு இரவில் தயிர் சாப்பிடும்போது வயிறு உப்புசம், அசிடிட்டி அல்லது செரிமான அசௌகரியம் ஏற்படலாம். குறிப்பாக சென்சிட்டிவ் ஸ்டொமக் கொண்டவர்கள் இரவு நேரத்தில் தயிரை அளவாக மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.

7. அதிக மசாலா உணவுகள்

காரம் மற்றும் மசாலா அதிகம் சேர்த்த உணவுகள் இரவில் சாப்பிடும்போது வயிற்றில் அமிலச் சுரப்பை அதிகரிக்கக்கூடும். இதனால் நெஞ்செரிச்சல், செரிமானக் கோளாறு போன்றவை ஏற்படுவதுடன், நிம்மதியான தூக்கமும் பாதிக்கப்படலாம்.

கவனிக்க வேண்டியது என்ன?

ஒவ்வொருவரின் உடல் தன்மையும் செரிமான திறனும் வேறுபடும். எனவே மேலே கூறப்பட்ட உணவுகள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்ல முடியாது. இருப்பினும், தூக்கக் கோளாறு, நெஞ்செரிச்சல் அல்லது அசிடிட்டி பிரச்சினை உள்ளவர்கள் இந்த உணவுகளை இரவு நேரத்தில் குறைவாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. மேலும், இரவு உணவை படுக்கும் நேரத்திற்கு குறைந்தபட்சம் 2 முதல் 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே முடித்துவிடுவது நல்ல தூக்கத்திற்கும், சீரான செரிமானத்திற்கும் உதவியாக இருக்கும்.

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