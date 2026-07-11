‘கடலின் தேசம்’ - மாலத்தீவு

உலகின் மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் மாலத்தீவு, வெண்மணல் கடற்கரைகள், பளபளக்கும் நீலக் கடல், பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடலின் மீது அமைந்துள்ள ஆடம்பர ரிசார்ட்களுக்காக உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்றுள்ளது.
"மாலத்தீவு" என்ற பெயர் சமஸ்கிருதச் சொல்லான "மாலாத்வீப" என்பதிலிருந்து உருவானதாகப் பரவலாக நம்பப்படுகிறது. இதில் "மாலா" என்பது மாலை அல்லது வரிசை, "த்வீப" என்பது தீவு என்று பொருள். இந்தியப் பெருங்கடலில் முத்துமாலை போல் வரிசையாக அமைந்துள்ள ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தீவுகளைக் கொண்டிருப்பதால் இந்தப் பெயர் உருவானதாகக் கூறப்படுகிறது.
மாலத்தீவு சுமார் 1,190 பவளத் தீவுகளைக் கொண்ட நாடாகும். இத்தீவுகள் 26 இயற்கை அடோல்களாக (Atolls) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சுமார் 200 தீவுகளில் மட்டுமே மக்கள் வசிக்கின்றனர். மீதமுள்ள தீவுகள் சுற்றுலா, தொழில் மற்றும் இயற்கை பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மாலத்தீவின் தலைநகரம் மாலே. நாட்டின் அரசியல், நிர்வாகம், வணிகம் மற்றும் மக்கள் தொகையின் பெரும்பகுதி இந்த நகரிலேயே மையமாக உள்ளது. மாலே உலகிலேயே அதிக மக்கள் அடர்த்தி கொண்ட நகரங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
மாலத்தீவின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக சுற்றுலாத்துறை திகழ்கிறது. ஆண்டுதோறும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு வருகை தருகின்றனர். இதற்கு அடுத்தபடியாக மீன்பிடித் தொழில் நாட்டின் முக்கிய வருவாய் ஆதாரமாக உள்ளது. குறிப்பாக சூரை மீன் ஏற்றுமதி மாலத்தீவின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த நாடு வெப்பமண்டல காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது. ஆண்டு முழுவதும் மிதமான வெப்பநிலை நிலவுவதால் எந்த பருவத்திலும் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்ற இடமாக மாலத்தீவு விளங்குகிறது. மே முதல் அக்டோபர் வரை தென்மேற்கு பருவமழையும், நவம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரை வறண்ட காலநிலையும் காணப்படுகிறது.
மாலத்தீவின் மிகப்பெரிய சிறப்பு அதன் இயற்கை அழகே. வெளிப்படையான நீர், வண்ணமயமான பவளப்பாறைகள், ஸ்கூபா டைவிங், ஸ்னோர்கலிங், நீர்விளையாட்டுகள் மற்றும் கடலின் மீது அமைந்துள்ள தனியார் வில்லாக்கள் ஆகியவை உலகம் முழுவதும் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கின்றன. குறிப்பாக தேனிலவு கொண்டாடும் தம்பதிகளின் விருப்பமான இடங்களில் மாலத்தீவு முன்னணியில் உள்ளது. இருப்பினும், மாலத்தீவு இன்று ஒரு மிகப்பெரிய சவாலையும் எதிர்கொண்டு வருகிறது. கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக 1.5 மீட்டர் உயரத்தில் மட்டுமே அமைந்துள்ளதால், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் கடல் மட்ட உயர்வு இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான பல்வேறு திட்டங்களை மாலத்தீவு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.
இயற்கை எழில், அமைதி, கடல் வளம் மற்றும் உலகத் தரச் சுற்றுலா வசதிகள் அனைத்தையும் ஒருங்கே கொண்டிருப்பதால்தான் "கடலின் தேசம்" என்ற பெருமையை மாலத்தீவு பெற்றுள்ளது. உலகின் மிக அழகான தீவு நாடுகளில் ஒன்றாக இது தொடர்ந்து சுற்றுலாப் பயணிகளின் கனவு இலக்காக விளங்கி வருகிறது.