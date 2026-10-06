மக்கள்தொகை குறைவு.. இயற்கை விவசாயத்தின் முன்னோடி மாநிலம்

இந்தியாவில் குறைந்த மக்கள்தொகை கொண்ட மாநிலம் சிக்கிம்.
உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா விளங்குகிறது. உத்தரப்பிர தேசம், மராட்டியம் போன்ற மாநிலங்களில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்கின்றனர். லட்சங் களின் எண்ணிக்கையில் மக்கள் வசிக்கும் மாநிலங்களும் உள்ளன. அவற்றுள் மிகவும் குறைந்த மக்கள்தொகை கொண்ட மாநிலம் எது தெரியுமா? அதுதான், சிக்கிம்.
சுமார் 7.096 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த மாநிலத்தில், சுமார் 7 முதல் 8 லட்சம் மக்கள் மட்டுமே வசித்து வருகின்றனர். மக்கள் தொகை குறைவாக இருந்தாலும், இயற்கை அழகு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறையில் இந்த மாநிலம் இந்தி யாவின் முன்னணி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது.
சிக்கிமின் மக்கள் தொகை குறைவாக இருப்பதற்கு அதன் புவியியல் அமைப்பே முக்கிய காரணமாகும். இம்மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகள் இமயமலை தொடரால் சூழப்பட் டுள்ளதால், பெரிய அளவில் குடியிருப்புகள் உருவாக்குவது எளிதல்ல. மேலும், பெரிய தொழிற்சாலைகள் மற்றும் மாநகரங்கள் இல்லாததால் நகரமயமாக்கலும் குறைவாகவே உள்ளது.
அதேபோல், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நோக்கில் நில உரிமை மற்றும் குடியேற்றம் தொடர்பாக சில கட்டுப்பாடுகளும் அமலில் உள்ளன. இதுவும் மக்கள் தொகை வேகமாக அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்துகிறது.
சிக்கிமின் தலைநகரம் கேங்டாக். நேபாளம், பூடான் மற்றும் திபெத் எல்லைகளால் சூழப்பட் டுள்ள சிக்கிம், இந்தியாவின் மிகவும் அமைதியான மற்றும் இயற்கை வளம் நிறைந்த மாநி லங்களில் ஒன்றாகும். இந்தியாவின் தூய்மையான மாநிலங்களின் முன்னோடியாகவும் அறி யப்படுகிறது. இந்தியாவின் முதல் இயற்கை விவசாய மாநிலம் சிக்கிம் என்பது குறிப்பிடத் தக்க அம்சமாகும்.
அதாவது 2016-ம் ஆண்டு, மாநிலம் முழுவதும் இயற்கை விவசாய முறைக்கு மாறி, ரசாயன உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் இல்லாத விவசாயத்தை முழுமையாக நடைமு றைப்படுத்தியது. இந்த சாதனை உலக அளவிலும் சிக்கிம் மாநிலத்துக்கு தனி அங்கீகா ரத்தை பெற்று தந்தது.
மலை பகுதிகளால் சூழப்பட்ட மாநிலங்களில் அதிக கல்வியறிவு கொண்ட மாநிலங்களில் ஒன்றாகவும் சிக்கிம் விளங்குகிறது. இங்கு கல்வியறிவு விகிதம் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்து கொண்டே கல்வி, சுற்றுலா மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியில் இந்த மாநிலம் தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது.
மக்கள்தொகை குறைவாக இருப்பது ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்குத் தடையல்ல என்பதை சிக்கிம் நிரூபித்துள்ளது. இயற்கையை பாதுகாத்தபடியே சுற்றுலா, இயற்கை விவசாயம், கல்வி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியில் முன்னேற்றத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியும் என்ப தற்கு முன்னுதாரணமாக சிக்கிம் மாநிலம் விளங்குகிறது.
உலகின் மூன்றாவது உயரமான சிகரமான கஞ்சன்ஜங்கா சிக்கிமின் மிகப்பெரிய அடையாளமாகும். புத்த மடாலயங்கள், பனிமலைகள், ஏரிகள், மலர் பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் சாகச சுற்றுலா அம்சங்கள் காரணமாக ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் சிக்கிமுக்கு வருகை தருகின்றனர்.