ஐபிஎல் 2027: 3 அணிகளுக்கு புதிய கேப்டன்கள்? - ரேஸில் இருக்கும் 5 வீரர்கள்... யார் யார்?

புதுடெல்லி,
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்பாக வீரர்கள் அணிமாற்றம் மட்டுமின்றி, கேப்டன் பதவியிலும் முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ரிஷப் பண்ட், ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளிட்ட முக்கிய வீரர்கள் அணிகளை மாற்றியுள்ளதால், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் ஆகிய 3 அணிகளும் புதிய கேப்டனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டிய சூழலில் உள்ளன.
லக்னோ அணியின் கேப்டனாக இருந்த ரிஷப் பண்ட், டிரேடு மூலம் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக டெல்லி அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் லக்னோ அணிக்கு வந்துள்ளார்.
இதனால், லக்னோ அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அந்த அணியில் இடம்பெற்றுள்ள தென் ஆப்பிரிக்க வீரர் ஐடன் மார்க்ரம், ஆஸ்திரேலிய வீரர் மிட்செல் மார்ஷ் ஆகிய இருவரில் ஒருவருக்கு கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம்.
இருவருக்கும் சர்வதேசப் போட்டிகளில் கேப்டனாகச் செயல்பட்ட அனுபவம் உள்ளது. கடந்த சீசனில் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்ட லக்னோ அணி, புதிய கேப்டன் தலைமையில் மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த அஜிங்க்யா ரஹானே, கடந்த ஜூலை மாதம் அனைத்து வகை கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெற்றார். இதனால், அந்த அணிக்கும் புதிய கேப்டனை நியமிக்க வேண்டியுள்ளது.
கடந்த சீசனில் கேகேஆர் அணியின் துணைக் கேப்டனாகச் செயல்பட்ட ரிங்கு சிங்குக்கு இந்தப் பொறுப்பு வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. ஏற்கெனவே அணியின் தலைமைப் பொறுப்பில் அவருக்கு அனுபவம் கிடைத்துள்ளதால், அவரை கேப்டனாக உயர்த்துவது குறித்து அணி நிர்வாகம் ஆலோசிக்கலாம்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்த ஹர்திக் பாண்டியா, டிரேடு மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்குச் சென்றுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக பஞ்சாப் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மும்பை அணிக்கு வந்துள்ளார்.
இதனால், மும்பை அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று கொடுத்த முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா மீண்டும் அந்தப் பொறுப்புக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல், இந்திய அணியின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். எனினும், புதிய கேப்டன் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை உரிய நேரத்தில் வெளியிடுவதாக மும்பை அணி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
வீரர்கள் டிரேடால் அணிகளின் பலம் மாறியுள்ள நிலையில், கேப்டன் தேர்வும் அடுத்த சீசனில் இந்த அணிகளின் செயல்பாட்டில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கான வீரர்கள் தக்கவைப்பு பட்டியலைச் சமர்ப்பிக்க நவம்பர் 17-ம் தேதி கடைசி நாளாகும். அதற்கு முன்பாகவோ அல்லது ஏலத்துக்குப் பிறகோ இந்த அணிகளின் கேப்டன் குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே நிலவுகிறது.