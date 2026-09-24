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உடல் எடை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு கைகொடுக்கும் பேஷன் புரூட்!

பேஷன் புரூட்டில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
பேஷன் புரூட்
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பேஷன் புரூட் எனப்படும் பழத்தில் உடலுக்குத் தேவையான வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி, பொட்டாசியம், மக்னீசியம், நார்ச்சத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. இதனை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதால் உடலுக்கு பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும்.

ஆன்டிஆக்சிடன்ட்கள்

பேஷன் புரூட்டில் பீட்டா கரோட்டீன் உள்ளிட்ட ஆன்டிஆக்சிடன்ட்கள் உள்ளன. இவை உடலில் ஏற்படும் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் பாதிப்பை குறைக்க உதவுகின்றன. இதனால் செல்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் செயல்பாட்டுக்கு ஆதரவாக இருக்கலாம்.

இதய ஆரோக்கியம்

இதில் உள்ள பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக பராமரிக்க உதவக்கூடும். மேலும், நார்ச்சத்து மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துகள் இதய ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதில் பங்கு வகிக்கின்றன.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி

பேஷன் புரூட்டில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் இயல்பான செயல்பாட்டுக்கு உதவுவதுடன், உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும் துணைபுரிகிறது.

செரிமானத்துக்கு உதவும்

பேஷன் புரூட்டில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மேலும், போதுமான நார்ச்சத்து உட்கொள்வது மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்கவும் உதவக்கூடும். நார்ச்சத்து சர்க்கரை உடலில் உறிஞ்சப்படும் வேகத்தையும் மெதுவாக்க உதவுகிறது.

எலும்புகளுக்கு ஆதரவு

இதில் உள்ள மக்னீசியம், பாஸ்பரஸ், கால்சியம் உள்ளிட்ட தாதுக்கள் எலும்புகளின் இயல்பான ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்குகின்றன.

சரும ஆரோக்கியம்

ஆன்டிஆக்சிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின் சி ஆகியவை கொலாஜன் உற்பத்திக்கு உதவுகின்றன. இதனால் சருமத்தின் இயல்பான ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும், ஆக்சிடேட்டிவ் பாதிப்பிலிருந்து சரும செல்களை பாதுகாக்கவும் துணைபுரியலாம்.

உடல் எடை கட்டுப்பாடு

பேஷன் புரூட்டில் உள்ள நார்ச்சத்து நீண்ட நேரம் வயிறு நிறைந்த உணர்வை ஏற்படுத்த உதவும். இதனால் அடிக்கடி உணவு உட்கொள்ளும் பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி, சமச்சீர் உணவின் ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது உடல் எடை மேலாண்மைக்கு உதவக்கூடும்.

இதுபோன்று பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகளை கொண்ட பேஷன் புரூட்டை அளவோடு உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவும்.

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Daily Thanthi
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