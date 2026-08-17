பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்: வெயிலில் உருகுமா?

இந்தியாவில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் விரைவில் புழக்கத்திற்கு வரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வரும் நிலையில், அவற்றின் பயன்பாடு குறித்து பொதுமக்களிடையே பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, கடும் கோடை வெயிலில் அல்லது சட்டைப்பையில் நீண்ட நேரம் வைத்திருந்தால் உடல் வெப்பத்தால் இந்த நோட்டுகள் உருகிவிடுமா? என்ற கேள்வி பலருக்கும் உள்ளது.
ஆனால், ‘பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டு’ என்பது நாம் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் சாதாரண பிளாஸ்டிக்கால் தயாரிக்கப்படுவது அல்ல. அதிக வெப்பம், ஈரப்பதம் உள்ளிட்ட அன்றாட பயன்பாட்டின் சவால்களைத் தாங்கும் வகையில் சிறப்பு பாலிமர் பொருளால் இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன.
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் பொதுவாக பையாக்சியலி ஓரியண்டெட் பாலிபுரோப்பிலீன் (BOPP) எனப்படும் சிறப்பு வகை பாலிமர் பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன.
காகித ரூபாய் நோட்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இவை அதிக உறுதியைக் கொண்டவை. தண்ணீர், ஈரப்பதம், அழுக்கு மற்றும் தொடர்ந்து கைகளில் புழங்குவதால் ஏற்படும் தேய்மானம் போன்றவற்றைத் தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
பிளாஸ்டிக் நோட்டுகளை நீண்ட நேரம் சட்டைப்பை, பேண்ட் பை அல்லது பர்ஸில் வைத்திருந்தால், உடல் வெப்பத்தால் அவை சேதமடையக்கூடும் என்ற கருத்து சிலரிடம் உள்ளது.
ஆனால் இதில் உண்மை இல்லை. மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை சுமார் 37 டிகிரி செல்சியஸ் மட்டுமே. பாலிமர் நோட்டுகள் இதைவிட அதிகமான வெப்பநிலையையும் தாங்கும் வகையில் தயாரிக்கப்படுவதால், சட்டைப்பை அல்லது பர்ஸில் வைத்திருப்பதால் அவை உருகுவதற்கோ, வடிவம் மாறுவதற்கோ வாய்ப்பில்லை.
இந்தியாவின் கோடைக்காலத்தில் வெளிப்புற வெப்பநிலை அதிகரித்தாலும், சாதாரண சூரிய வெப்பத்தால் பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகள் உருகிவிடாது.
அதேபோல், வாகனத்துக்குள் சிறிது நேரம் இருப்பது அல்லது வெயிலில் நடமாடும்போது பையில் வைத்திருப்பது போன்ற அன்றாட சூழல்களும் நோட்டுகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.
பாலிமர் நோட்டுகள் அதிக வெப்பத்தைத் தாங்கக்கூடியவை என்றாலும், அவை எந்த அளவிலான வெப்பத்தையும் தாங்கும் என்று கூற முடியாது.
நேரடியாக நெருப்பில் போடுவது, அயர்ன் பாக்ஸ் மூலம் அதிக வெப்பத்திற்கு உட்படுத்துவது அல்லது தொழிற்சாலைகளில் காணப்படும் மிக அதிகமான வெப்பநிலை போன்ற தீவிர சூழல்களில் அவை சேதமடையக்கூடும்.
எனவே, சாதாரண கோடை வெப்பத்தையும் மிக அதிகமான வெப்பத்தையும் ஒன்றாகக் கருதக்கூடாது.
பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளின் முக்கியமான சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று அவற்றின் நீண்ட பயன்பாட்டு ஆயுள். காகித நோட்டுகளைப் போல எளிதில் கிழிந்து போகாமல், தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அதிக காலம் நீடிக்கும் வகையில் இவை உருவாக்கப்படுகின்றன.
மேலும், தண்ணீர் மற்றும் ஈரப்பதத்தால் எளிதில் சேதமடையாத தன்மை இருப்பதால், அன்றாட பணப் பரிவர்த்தனைகளில் நீடித்த பயன்பாட்டை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாலிமர் நோட்டுகளில் நவீன பாதுகாப்பு அம்சங்களை இணைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. இதன் மூலம் ரூபாய் நோட்டுகளின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதுடன், போலி நோட்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டு புழக்கத்திற்கு வருவதைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.
பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகள் என்பது புதிதான முயற்சி அல்ல. ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து, ருமேனியா, வியட்நாம் உள்ளிட்ட பல நாடுகள் ஏற்கனவே பாலிமர் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
எனவே, இந்தியாவில் இத்தகைய நோட்டுகள் புழக்கத்திற்கு வந்தால், அவற்றை சட்டைப்பையில் வைத்தால் உடல் வெப்பத்தால் உருகிவிடும் என்ற அச்சம் தேவையில்லை. சாதாரண வெயில், கோடைக்கால வெப்பம் மற்றும் உடல் வெப்பம் போன்றவை அவற்றின் பயன்பாட்டிற்கு தடையாக இருக்காது. அன்றாட பயன்பாட்டை கருத்தில் கொண்டே இந்த நோட்டுகள் சிறப்பு பாலிமர் பொருளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.