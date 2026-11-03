கடலின் அழகான, ஆபத்தான உயிரினம்... ஜெல்லிமீன்கள் பற்றிய அரிய தகவல்கள்..!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 3-ந்தேதி உலக ஜெல்லிமீன் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக கடல்களில் வாழ்ந்து வரும் ஜெல்லிமீன்களின் தனித்துவம், கடல் சூழல் அமைப்பில் அவற்றின் பங்கு மற்றும் அவற்றைப் பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதே இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும். கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதன்முதலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இந்த நாள், கடல்வாழ் உயிரினங்களில் வியக்கத்தக்க ஒன்றாகத் திகழும் ஜெல்லிமீன்கள் குறித்த புரிதலை அதிகரிக்கிறது.
ஜெல்லிமீன்கள் சுமார் 500 முதல் 700 மில்லியன் ஆண்டுகளாக பூமியில் வாழ்ந்து வருவதாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால், உலகின் மிகப் பழமையான பலசெல் உயிரினங்களில் ஒன்றாக இவை விளங்குகின்றன. பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடல் அனிமோன்களையும் உள்ளடக்கிய நிடேரியா தொகுதியைச் சேர்ந்த இவை, ஸ்கைஃபோசோவா என்ற அறிவியல் வகுப்பில் அடங்குகின்றன. 200-க்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்களைக் கொண்ட ஜெல்லிமீன்கள், உலகின் ஐந்து பெருங்கடல்களிலும் காணப்படுகின்றன.
பெயரில் மீன் என்று இருந்தாலும் ஜெல்லிமீன்கள் உண்மையில் மீன் வகையைச் சேர்ந்தவை அல்ல. இவற்றுக்கு முதுகெலும்பு, செவுள்கள், மூளை, எலும்புகள், ரத்தம் என எதுவும் கிடையாது. உடலின் பெரும்பகுதி நீரால் ஆனது. குறிப்பாக, சுமார் 95 சதவீதம் நீரைக் கொண்டிருப்பதால், இவற்றின் உடலமைப்பு மிகவும் எளிமையானதாக இருக்கிறது.
இவற்றின் உடல் அமைப்பு ஆரச் சமச்சீரைக் கொண்டது. அதாவது, உடல் உறுப்புகள் ஒரு மையப்புள்ளியைச் சுற்றி அமைந்திருக்கும். இதன் மூலம் எந்தத் திசையில் இருந்தும் உணவையும், ஆபத்தையும் உணர முடிகிறது.
ஜெல்லிமீன்களுக்கு மூளை கிடையாது என்றாலும், அவற்றால் சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உணர முடியும். இதற்காக ரோபாலியா எனப்படும் உணர்ச்சி அமைப்புகளையும், நரம்பு வலையமைப்பையும் பயன்படுத்துகின்றன. இவை ஒளி மற்றும் ஈர்ப்பு விசையை உணர உதவுகின்றன.
அவற்றின் உடலில் நீண்ட உணர்நீட்சிகள் காணப்படுகின்றன. இவை உணவைப் பிடிக்கவும், எதிரிகளிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளவும் பயன்படுகின்றன.
ஜெல்லிமீன்களின் உணர்நீட்சிகளில் நெமடோசிஸ்ட் எனப்படும் கொட்டும் செல்கள் காணப்படுகின்றன. இவை தொடுதல் அல்லது உராய்வு ஏற்படும்போது மிகச்சிறிய முள் போன்ற அமைப்புகளை வெளியேற்றி, இரையின் உடலில் விஷத்தைச் செலுத்துகின்றன.
ஜெல்லிமீன் கொட்டும்போது மனிதர்களுக்கு ஏற்படும் எரிச்சலும், வலியும் இந்த நுண்ணிய கொடுக்குகளால்தான் ஏற்படுகின்றன. பெரும்பாலான ஜெல்லிமீன்களின் கொட்டுதல் மனிதர்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும், சில வகை ஜெல்லிமீன்களின் விஷம் மிகவும் ஆபத்தானது.
குறிப்பாக, பாக்ஸ் ஜெல்லிமீன் மற்றும் போர்ச்சுகீஸ் மேன் ஆஃப் வார் போன்ற உயிரினங்களின் கொடுக்குகள் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். சில நேரங்களில் உயிரிழப்புக்கும் வழிவகுக்கலாம்.
ஜெல்லிமீன் இனங்களில் மிகப்பெரியதாகக் கருதப்படுவது சிங்கப் பிடரி ஜெல்லிமீன் (Lion's Mane Jellyfish) ஆகும். இதன் உணர்நீட்சிகள் 100 அடிக்கும் (30.48 மீட்டர்) அதிகமான நீளத்தை எட்டக்கூடும். இதன் உடலின் மேற்பகுதி 8 அடிக்கும் அதிகமான விட்டத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.
இந்த ஜெல்லிமீன் மனிதர்களுக்கு பொதுவாக உயிருக்கு ஆபத்தான விஷத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றாலும், இதன் கொட்டுதல் கடுமையான வலியை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ஜெல்லிமீன்கள் தங்களது உணர்நீட்சிகளில் உள்ள கொலோபிளாஸ்ட் எனப்படும் ஒட்டும் செல்களின் உதவியுடன் இரையைப் பிடிக்கின்றன. பின்னர் அவற்றை வாய்ப்பகுதிக்குக் கொண்டு சென்று செரிமானம் செய்கின்றன.
இவற்றின் உணவில் பிளாங்க்டன் எனப்படும் மிகச்சிறிய கடல்வாழ் உயிரினங்கள் முக்கிய இடம் பிடிக்கின்றன. மேலும், சிறிய இறால்கள், நண்டுகள், மீன்கள் மற்றும் பிற ஜெல்லிமீன்களையும் உணவாக உட்கொள்கின்றன.
இவற்றுக்கு கானாங்கெளுத்தி, சால்மன், டாக்ஃபிஷ், சன்ஃபிஷ் போன்ற மீன்கள், கடல் ஆமைகள், நண்டுகள் மற்றும் கடற்பறவைகள் இயற்கையான எதிரிகளாக உள்ளன.
கடல் உணவுச் சங்கிலியில் ஜெல்லிமீன்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. சிறிய கடல்வாழ் உயிரினங்களை உண்பதன் மூலம் அவற்றின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தி, கடல் சூழல் அமைப்பின் சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.
சில சிறிய மீன்கள் ஜெல்லிமீன்களின் உணர்நீட்சிகளுக்கு இடையில் தங்கி, பெரிய வேட்டையாடிகளிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன. அதே நேரத்தில், ஜெல்லிமீன்களின் உடலில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஒட்டுண்ணிகள் மற்றும் குப்பைகளையும் சில மீன்கள் உணவாக உட்கொள்கின்றன.
இத்தகைய கூட்டுவாழ்வு உறவுகள் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கிடையேயான இயற்கைச் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு உதவுகின்றன.
கடலில் ஊட்டச்சத்துகள் சுழற்சி முறையில் பரவுவதற்கும் ஜெல்லிமீன்கள் உதவுகின்றன. அவை கடல் நீரின் வெவ்வேறு அடுக்குகளில் நகரும்போது நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்துகளை ஒரு பகுதியில் இருந்து மற்றொரு பகுதிக்குக் கொண்டு செல்கின்றன.
இந்த ஊட்டச்சத்துகள் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு, பிற கடல்வாழ் உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கும் உயிர்வாழ்வுக்கும் பயன்படுகின்றன. மேலும், பைட்டோபிளாங்க்டன்களின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான நைட்ரஜனில் 10 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பங்களிப்பை ஜெல்லிமீன்கள் வழங்குவதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
கடல் சூழல் அமைப்பில் மட்டுமின்றி மருத்துவ ஆராய்ச்சியிலும் ஜெல்லிமீன்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளன. புற்றுநோய் செல்கள் தொடர்பான ஆய்வுகள், நுண்ணுயிரியல், நரம்பியல் மற்றும் மனித விண்வெளிப் பயணம் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளிலும் இவை பயன்படுகின்றன.
ஜெல்லிமீன்கள் தங்களது வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் பாலிப் நிலையிலிருந்து நீந்தும் மெடுசா நிலைக்கு மாறுகின்றன. இந்த உருமாற்றத் திறன் காரணமாக, உயிரினங்களின் வளர்ச்சி, உடலியல் மற்றும் பரிணாம மாற்றங்களை ஆய்வு செய்வதற்கு இவை முக்கியமானவையாக உள்ளன.
காலநிலை மாற்றம் கடல்வாழ் உயிரினங்களைப் பல்வேறு வழிகளில் பாதித்து வருகிறது. ஆனால், சில ஜெல்லிமீன் இனங்கள் வெப்பமான கடல் நீரில் நன்கு வளரக்கூடியவை. போதுமான உணவு கிடைக்கும் சூழலில், அதிகரிக்கும் நீர் வெப்பநிலை அவற்றின் வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக அமையலாம்.
மேலும், சில ஜெல்லிமீன் இனங்கள் குறைந்த ஆக்சிஜன் அளவுள்ள கடல் பகுதிகளிலும் உயிர்வாழும் திறன் கொண்டவை. இதனால், மற்ற கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படும் சூழலிலும் அவை தாக்குப்பிடிக்கக்கூடும்.
கடலில் மீன்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த சூழல் அமைப்பு, ஜெல்லிமீன்கள் அதிகளவில் பெருகுவதால் அவற்றின் ஆதிக்கம் நிறைந்த பகுதியாக மாறுவதை 'கடல் ஜெல்லிமயமாதல்' (Marine Jellyfication) என அழைக்கின்றனர்.
கடல் நீரின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, அதிகப்படியான மீன்பிடித்தல் போன்ற காரணிகள் சில பகுதிகளில் ஜெல்லிமீன்களின் பெருக்கத்துக்குச் சாதகமாக இருக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இருப்பினும், நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் ஜெல்லிமீன்களுக்கும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளன. அவை இந்தத் துகள்களை உட்கொள்வதன் மூலம் கடல் உணவுச் சங்கிலிக்குள் நுண்பிளாஸ்டிக்குகள் நுழைவதற்கான வாய்ப்பும் ஏற்படுகிறது.
கடலோரப் பகுதிகளில் துறைமுகங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படுவதும் ஜெல்லிமீன்களின் இனப்பெருக்கத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்பாக, ஜெல்லிமீன்களின் ஆரம்ப வளர்ச்சி நிலையிலுள்ள பாலிப்புகள் இத்தகைய கடினமான மேற்பரப்புகளில் ஒட்டிக்கொண்டு வளர முடியும்.
இதனால், அவற்றுக்கு இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கான கூடுதல் இடங்கள் கிடைக்கின்றன. வளர்ச்சியடைந்த பாலிப்புகள் சிறிய இளம் ஜெல்லிமீன்களை வெளியிடுகின்றன. அவை கடல் நீரோட்டங்களுடன் பயணித்து வளர்ச்சியடைகின்றன.
உலகம் முழுவதும் கடல்சார் உயிரியலாளர்கள் ஜெல்லிமீன்களின் வாழ்க்கை முறை, இனப்பெருக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்வு குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். சில இனங்களுக்கு அடையாளக் குறியீடுகள் பொருத்தி அவற்றின் நகர்வுகளையும் கண்காணிக்கின்றனர்.
கடல் மாசுபாட்டைக் குறைத்தல், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல், கடல்வாழ் உயிரினங்களின் வாழிடங்களைப் பாதுகாத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள் ஜெல்லிமீன்கள் உள்ளிட்ட பல கடல்வாழ் உயிரினங்களின் பாதுகாப்புக்கு உதவும்.
மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளாகப் பல்வேறு இயற்கை மாற்றங்களைத் தாண்டி வாழ்ந்து வரும் ஜெல்லிமீன்கள், கடலின் வியக்கத்தக்க உயிரினங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கின்றன. மூளை, எலும்பு போன்ற உறுப்புகள் இல்லாவிட்டாலும், தனித்துவமான உடலமைப்பு மற்றும் தகவமைப்புத் திறனால் கடல் சூழல் அமைப்பில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளன. எனவே, அவற்றின் வாழ்விடங்களையும் கடல் வளங்களையும் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பாகும்.